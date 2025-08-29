BB19: क्या पहले से फिक्स है बिग बॉस 19 का विनर? झगड़े में गलती से इसके मुंह से निकल गई ट्रॉफी की बात

शो के शुरू हुए महज पांच दिन ही हुए हैं और कंटेस्टेंट के असली चेहरे सामने आने लगे। घर में आते ही कंटेस्टेंट के बीच जमकर युद्ध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में हाल ही में घर में दो कंटेस्टेंट के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक ने खुद के विनर होने की बात कही।

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड बिग बॉस 19 का शानदार आगाज 24 अगस्त को हो चुका है। इस शो में इस बार भी टीवी से लेकर बॉलीवुड और कई जाने माने यूट्यूबर्स ने एंट्री ली है। शो के शुरू हुए महज पांच दिन ही हुए हैं और कंटेस्टेंट के असली चेहरे सामने आने लगे। घर में आते ही कंटेस्टेंट के बीच जमकर युद्ध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में हाल ही में घर में दो कंटेस्टेंट के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक ने खुद के विनर होने की बात कही। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

जीशान ने किया गौरव को पोक दरअसल, घर में एंट्री के साथ ही गौरव खन्ना और जीशान कादरी के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं देखने को मिली है। दोनों के बीच कभी दाल को लेकर तो कभी बर्तन को लेकर घमासान होता नजर आया। ऐसे में जब जीशान ने गौरव को किसी बात पर पोक किया तो उनके मुंह से जो निकला उसने इस सीजन के विनर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गौरव ने दिखाया जीशान को आईना जीशान कादरी ने गौरव खन्ना को पोक करते हुए कहा, 'इस हफ्ते तू शो से बाहर होगा।' इस पर गौरव ने जो कहा उसे सुनकर जीशान की बोलती बंद हो गई। गौरव ने बड़े ही कांफिडेंस के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहा, 'जब मैं ट्रॉफी लिफ्ट करूंगा, तो आप तालिया बजाना।' गौरव का कांफिडेंस से इस सीजन के विनर बनने की बात अब हर किसी के मन में सवाल खड़ा कर रही है कि क्या इस सीजन का विनर पहले से ही तय है।