गौरव खन्ना का बड़ा बयान- मैंने अनुपमा नहीं छोड़ा, मुझे खुद खबर मिली कि…

संक्षेप: Anupamaa Gaurav Khanna: गौरव खन्ना ने बताया कि उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा शो ‘अनुपमा’ छोड़ा नहीं था। ये शो के मेकर्स और प्रोड्यूसर का फैसला था।

‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रुपाली गांगुली का शो ‘अनुपमा’ नहीं छोड़ा है। ये प्रोड्यूसर और मेकर्स का फैसला था। उन्होंने इस फैसले के पीछे का कारण भी बताया। याद दिला दें, टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में गौरव खन्ना ने अनुपमा के पति अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया था।

गौरव खन्ना का दावा गौरव खन्ना ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैंने कभी ‘अनुपमा’ नहीं छोड़ा। प्रोड्यूसर और मेकर्स को लगा कि उन्हें अनुज कपाड़िया नहीं चाहिए। ये शो किसी और के बारे में है। इस शो में किसी और की कहानी दिखाई जा रही है। मेरे शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने मुझे बताया था कि उनके और राइटर्स के पास कोई स्टोरी नहीं थी अनुज के लिए।”