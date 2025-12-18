Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Gaurav khanna said he did not left anupama rajan shahi took the decision
गौरव खन्ना का बड़ा बयान- मैंने अनुपमा नहीं छोड़ा, मुझे खुद खबर मिली कि…

गौरव खन्ना का बड़ा बयान- मैंने अनुपमा नहीं छोड़ा, मुझे खुद खबर मिली कि…

संक्षेप:

Anupamaa Gaurav Khanna: गौरव खन्ना ने बताया कि उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा शो ‘अनुपमा’ छोड़ा नहीं था। ये शो के मेकर्स और प्रोड्यूसर का फैसला था।

Dec 18, 2025 08:00 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रुपाली गांगुली का शो ‘अनुपमा’ नहीं छोड़ा है। ये प्रोड्यूसर और मेकर्स का फैसला था। उन्होंने इस फैसले के पीछे का कारण भी बताया। याद दिला दें, टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में गौरव खन्ना ने अनुपमा के पति अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
anupamaa anuj

गौरव खन्ना का दावा

गौरव खन्ना ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैंने कभी ‘अनुपमा’ नहीं छोड़ा। प्रोड्यूसर और मेकर्स को लगा कि उन्हें अनुज कपाड़िया नहीं चाहिए। ये शो किसी और के बारे में है। इस शो में किसी और की कहानी दिखाई जा रही है। मेरे शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने मुझे बताया था कि उनके और राइटर्स के पास कोई स्टोरी नहीं थी अनुज के लिए।”

anupamaa written update
ये भी पढ़ें:अपनी कब्र खोदेगी अनुपमा, वीडियो कॉल करके रजनी को दिखाएगी चॉल का नजारा
ये भी पढ़ें:अनुपमा की वजह से मौत के मुंह में जाएगी भारती, ईशानी को फिर लगी ड्रग्स की लत!

गौरव ने दो महीने तक किया था इंतजार

गौरव ने आगे कहा, “अनुज बहुत बड़ा बन गया था। उस कैरेक्टर को इतना प्यार मिल रहा था कि उसे सिर्फ खड़े रखना सही नहीं होगा। तो ये उनका फैसला था। मैं ऐसा इंसान हूं न कि मैं उन्हें मना भी नहीं करता। मैंने कहा था उन्हें कि मुझे फर्नीचर बना जो शो में। मुझे जहां से दिखना है मैं दिख जाऊंगा। मैं इस मामले में बहुत टैलेंटेड हूं। वो हंस दिए मेरी बात पर। आपको पता है मैंने दो महीने तक इंतजार किया था। मैंने अपने बाल और दाढ़ी भी बढ़ाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बुलाएंगे मुझे। ये मेरी लिए भी न्यूज थी कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूं।”

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 gaurav khanna Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।