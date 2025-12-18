गौरव खन्ना का बड़ा बयान- मैंने अनुपमा नहीं छोड़ा, मुझे खुद खबर मिली कि…

गौरव खन्ना का बड़ा बयान- मैंने अनुपमा नहीं छोड़ा, मुझे खुद खबर मिली कि…
Anupamaa Gaurav Khanna: गौरव खन्ना ने बताया कि उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा शो ‘अनुपमा’ छोड़ा नहीं था। ये शो के मेकर्स और प्रोड्यूसर का फैसला था।
‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रुपाली गांगुली का शो ‘अनुपमा’ नहीं छोड़ा है। ये प्रोड्यूसर और मेकर्स का फैसला था। उन्होंने इस फैसले के पीछे का कारण भी बताया। याद दिला दें, टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में गौरव खन्ना ने अनुपमा के पति अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया था।
गौरव खन्ना का दावा
गौरव खन्ना ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैंने कभी ‘अनुपमा’ नहीं छोड़ा। प्रोड्यूसर और मेकर्स को लगा कि उन्हें अनुज कपाड़िया नहीं चाहिए। ये शो किसी और के बारे में है। इस शो में किसी और की कहानी दिखाई जा रही है। मेरे शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने मुझे बताया था कि उनके और राइटर्स के पास कोई स्टोरी नहीं थी अनुज के लिए।”
गौरव ने दो महीने तक किया था इंतजार
गौरव ने आगे कहा, “अनुज बहुत बड़ा बन गया था। उस कैरेक्टर को इतना प्यार मिल रहा था कि उसे सिर्फ खड़े रखना सही नहीं होगा। तो ये उनका फैसला था। मैं ऐसा इंसान हूं न कि मैं उन्हें मना भी नहीं करता। मैंने कहा था उन्हें कि मुझे फर्नीचर बना जो शो में। मुझे जहां से दिखना है मैं दिख जाऊंगा। मैं इस मामले में बहुत टैलेंटेड हूं। वो हंस दिए मेरी बात पर। आपको पता है मैंने दो महीने तक इंतजार किया था। मैंने अपने बाल और दाढ़ी भी बढ़ाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बुलाएंगे मुझे। ये मेरी लिए भी न्यूज थी कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूं।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।