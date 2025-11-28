Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने अशनूर कौर पर लगाया इल्जाम, कहा- मैंने खुद देखा तुमने तान्या के ऊपर…

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Gaurav Khanna & Ashnoor Kaur: गौरव खन्ना ने अशनूर कौर पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने टिकट टू फिनाले टास्क के बाद जानबूझकर तान्या मित्तल को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी।

Fri, 28 Nov 2025 06:25 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में गौरव खन्ना ने अशनूर कौर पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल, टिकट टू फिनाले टास्क में प्रणित मोरे, अशनूर कौर, फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना अपने कंधों पर लकड़ी रखकर खड़े थे और उस पर लटके कटोरे का पानी गिरने से बचा रहे थे। पहले राउंड में मालती चाहर ने फरहाना का कटोरा गिराकर उन्हें रेस से बाहर कर दिया। दूसरे राउंड में फरहाना ने प्रणित को गेम से हटा दिया। तीसरे राउंड में तान्या मित्तल ने अशनूर को बाहर कर दिया।

तान्या को कैसे लगी चोट?

इस पर अशनूर भड़क गईं और हारते ही उन्होंने लकड़ी तान्या की तरफ फेंक दी। तान्या ने इस पर सवाल उठाया तो अशनूर बोलीं कि उनके कंधे दर्द कर रहे थे और उन्होंने बिना देखे लकड़ी पीछे की ओर फेंक दी। लेकिन टास्क के बाद जब अशनूर, प्रणित और गौरव साथ बैठे थे, तब गौरव ने प्रणित से साफ कहा कि अशनूर ने लकड़ी जानबूझकर तान्या पर फेंकी थी।

गौरव खन्ना का बड़ा बयान

गौरव बोले, “मैंने खुद देखा था कि अशनूर ने तान्या पर जानबूझकर लकड़ी फेंकी थी।” अशनूर ने सफाई दी, “मैंने पीछे फेंका था और वो वहीं खड़ी थी।” इस पर गौरव ने पलटकर कहा, “पीछे नहीं, आपने आगे फेंकी थी लकड़ी।” उन्होंने प्रणित से यह भी कहा, “मैं अशनूर के सामने बोलूंगा कि उसने गलत किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।”

सोशल मीडिया रिएक्शन

गौरव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अशनूर ट्रोल्स के निशाने पर हैं। कई लोग यह तक कह रहे हैं कि बिग बॉस को उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए।

