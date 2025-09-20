Bigg Boss 19: गौरव खन्ना क्यों नहीं लेते टास्क में हिस्सा? बताया शूटिंग के दौरान हो चुका है यह हादसा

Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना क्यों नहीं करते टास्क? बताया एक्शन सीन करते हुए सिर में 2 बार लग चुकी है गंभीर चोट, पैर का भी हो चुका है ऑपरेशन।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना का परफॉर्म ना करने उनके फॉलोअर्स के साथ-साथ शो के मेकर्स और बाकी खिलाड़ियों को भी खटक रहा है। शुक्रवार के एपिसोड में जब बशीर ने इस बात को लेकर गौरव खन्ना को छेड़ा तो वह भड़क गए। गौरव लगातार इस बात पर अपना डिफेंस करते नजर आए कि वह चाहे खेलें चाहे सेफ जोन में बने रहें, उसे क्या मतलब। अरमान से लेकर बाकी घरवाले भी पीठ-पीछे गौरव की चुगली करते दिखे। लेकिन बीते एपिसोड में गौरव ने यह भी बताया कि वह क्यों टास्क में परफॉर्म नहीं करते हैं।

बशीर ने कर दिया सोचने पर मजबूर बिग बॉस 19 में जब पूरे दिन गौरव और बशीर की तनातनी चलती रही तो रात को 'अनुपमा' फेम एक्टर अकेले बैठकर कुछ सोचते नजर आए। नीलम उनके पास बैठी हुई थीं तो गौरव ने अपने मन में चल रही उधेड़बुन के बारे में उनसे चर्चा करने का सोचा। गौरव खन्ना ने नीलम से पूछा, "अगर मैं कोई और हूं, मैं गौरव नहीं हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि आपका गौरव को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है?" तो नीलम ने बिना टाल-मटोल गौरव को रियलिटी चेक दिया।

नीलम ने दिया गौरव को रियलिटी चेक नीलम ने जवाब दिया, "मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा इंसान है जो बहुत बच रहा है चीजों को लेकर। ऐसा लगता है कि उसने अपनी एक ढाल बना रखी है जिसे वो आगे रखता है और पीछे रहकर वो खेलता है।" इस पर गौरव खन्ना ने अपने बचाव में जो कहा, उससे घरवाले और उनके फॉलोअर्स किस हद तक सहमत होंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। गौरव खन्ना ने कहा, “मेरा जवाब यह है कि मुझे पहले अतीत में दो-एक बार सिर पर चोट लग चुकी है, एक्शन करते हुए।”