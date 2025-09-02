bigg boss 19 gaurav khanna per day fees revealed, these are two cheapest contestants बिग बॉस 19: गौरव खन्ना हर दिन कमा रहे हैं इतने लाख, सबसे सस्ते निकले ये दो कंटेस्टेंट, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19: गौरव खन्ना हर दिन कमा रहे हैं इतने लाख, सबसे सस्ते निकले ये दो कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट की फीस की जानकारी सामने आई है। गौरव खन्ना को एक दिन के एपिसोड के लिए इतनी मोटी रकम मिल रही है। जानिए कौन है सबसे सस्ते खिलाड़ी।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अनुपमा के अनूप यानी एक्टर गौरव खन्ना को उनकी ऑडियंस पसंद कर रही है। सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स के मुताबिक पहले ही हफ्ते में उन्हें टॉप 6 का हिस्सा बनाया गया है। इस बीच गौरव खन्ना की फीस को लेकर रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल, शो की शुरुआत में कहा गया था कि इस सीजन के सबसे महंगे कंटेस्टेंट गौरव खन्ना हैं। अब एक रिपोर्ट में उनकी हर दिन की फीस का खुलासा किया गया है।

गौरव खन्ना की फीस

द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्र के हवाले से बताया है कि गौरव खन्ना इस सीजन के सबसे महंगे कंटेस्टेंट हैं। उन्हें बिग बॉस में रहने के लिए हर हफ्ते 17।5 लाख रुपए मिल रहे हैं। मतलब हर दिन ढाई लाख रुपए। दूसरे नंबर पर अमाल मलिक हैं। म्यूजिक कंपोजर को हर हफ्ते 8।75 मिल रहे हैं। आवेज दरबार और अश्नूर कौर को हर हफ्ते 6 लाख, प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी इस सीजन के सबसे सस्ते कंटेस्टेंट हैं।

घर के टॉम एंड जैरी

बिग बॉस 19 की धमाकेदार शुरुआत के बाद कंटेस्टेंट ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। तान्या मित्तल के बडबोलेपन को ऑडियंस एन्जॉय कर रही है, कुनिका का बॉसी नेचर घरवालों को पसंद नहीं आ रहा है। बशीर और फरहाना की लड़ाई को ऑडियंस ने टॉम एंड जैरी कहा है। वहीं कुछ कंटेस्टेंट की पर्सनालिटी अब भी सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में शो खास होने वाला है।

बता दें, ऐसी खबरें हैं कि आने वाले दिनों में शहनाज गिल के भाई शाहबाज घर मव बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा कई ट्विस्ट और टर्न आने बाकी है।

