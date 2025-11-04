Bigg Boss 19: गौरव खन्ना से बोले मृदुल, ‘सैयारा’ की टीम ने लोगों से कहा था कि थिएटर में जाकर रो ताकि हाइप बने

‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में किचन एरिया में फिल्म ‘सैयारा’ पर मजेदार बातचीत हुई। गौरव खन्ना काम में व्यस्त थे, तभी मृदुल तिवारी ने अचानक फिल्म ‘सैयारा’ का गाना “सैयारा तू तो बदला नहीं है” गुनगुनाना शुरू किया। इस पर गौरव ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म कभी देखी ही नहीं। मृदुल ने तुरंत जवाब दिया, “अच्छी बात है।” इसके बाद बातचीत ने फिल्म के पीआर पर शिफ्ट हो गई।

मृदुल ने फिल्म के पीआर का किया खुलासा

गौरव ने पूछा, “लोग जो सिनेमाघरों में रो रहे थे, अपनी शर्ट फाड़ रहे थे, वो सब सच था?” मृदुल ने कहा, “कछ नहीं भाई, सब बकवास था।” अशनूर कौर भी बीच में बोलीं, “वो पूरा पीआर स्टंट था।” मृदुल ने खुलासा करते हुए कहा, “सच बताऊं तो इंस्टाग्राम वालों को कहा गया था कि थिएटर में जाकर रोना-धोना करो ताकि मूवी की हाइप बने।” उन्होंने गौरव से पूछा, “तुम्हें मूवी का कुछ याद है?” गौरव बोले, “कुछ नहीं।” इस पर मृदुल ने चुटकी लेते हुए कहा, “बस मीम्स याद रह गए। मूवी सब भूल गए।” गौरव ने कहा, “लेकिन मूवी तो चल गई न।” मृदुल ने जवाब दिया, “यही तो तरीका है, लोगों को बस थिएटर तक पहुंचा दो… टिकट खरीद लें, तो फिर चाहे अच्छा बोलें या बुरा, फर्क नहीं पड़ता।”