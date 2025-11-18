Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: पत्नी को सामने देख इमोशनल हुए गौरव, रोमांस होता देख अमाल ने की आंखें बंद

संक्षेप: बिग बॉस 19 का आज का एपिसोड खास होने वाला है। शो में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा एंट्री ले चुकी हैं। पत्नी को सामने देख गौरव इमोशनल हो जाते हैं। दोनों के बीच रोमांस होता देख अमाल भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। 

Tue, 18 Nov 2025 07:34 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में इस समय फैमिली वीक चल रहा है। बीते एपिसोड में कुनिका के बेटे अयान और अश्नूर के पिता गुरमीत घर में आए थे। परिवार के सदस्य के घर में आने से माहौल बदल गया है। दोनों ग्रुप के कंटेस्टेंट में दोस्ती होती दिख रही है। अब आज का एपिसोड शानदार होने वाला है। आज गौरव खन्ना की पत्नी और फरहाना भट्ट की मां घर में एंट्री लेने वाली हैं। दोनों के बीच एक टास्क भी दिखाया जाएगा।

आकांक्षा ने ली एंट्री

शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें गौरव की पत्नी आकांक्षा घर में एंट्री लेती हैं। फ्रीज हुए सभी घरवालों में आकांक्षा गौरव की तलाशती नजर आती हैं। दोनों की मुलाकात होती है और गौरव पत्नी को सामने देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इनके रोमांस को देख अमाल भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। गौरव के फैंस के लिए ये केमिस्ट्री खास होने वाली है। आकांक्षा कहती हैं कि वो बिना कैप्टेन बने भी लीडर लगते हैं और बिना कैप्टेन बने शो जीत सकते हैं।

प्रणित से दूर रहने की सलाह

रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा ने सभी घरवालों से मुलाकात करने के दौरान प्रणित और अश्नूर को दोस्ती निभाए रखने के लिए शुक्रिया कहा। लेकिन लाइफ फीड के मुताबिक आकांक्षा ने गौरव को उनके दोस्त प्रणित मोरे से दूरी बनाने की सलाह दी है।आकांक्षा ने अभिषेक को दिए धोखे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो गेम के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है।

फरहाना की मां

वहीं आज के एपिसोड में फरहाना की मां भी शो में एंट्री लेने वाली हैं। फरहाना अपनी मां को सामने देख इमोशनल हो जाती हैं। बाद में मां गौरव खन्ना की तारीफ करते हुए बेटी को दूसरा मौका देने के लिए थैंक्यू भी कहती हैं। उन्होंने गौरव के काम पर गलत बोलने के लिए बेटी फरहाना को भी फटकार लगाई। आज का एपिसोड मजेदार होने वाला है।

