Bigg Boss 19: ट्रॉफी हाथ में आते ही बोले गौरव खन्ना; ‘घर के अंदर इन 15 लोगों ने मेरा जीना हराम...’
'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना बने और वहीं, दूसरे नंबर पर फरहाना भट्ट रहीं। गौरव और फरहाना के बीच काफी तगड़ा कंपटीशन था। आखिरी तक लोगों की सांसें अटकी रहीं कि विनर की बाजी कौन मारेगा। फिनाले के बाद गौरव खन्ना मीडिया से बात करते नजर आए।
फिनाले के बाद गौरव खन्ना मीडिया से बात करते नजर आए। उन्होंने बिग बॉस की अपनी पूरी जर्नी को लेकर तो बात की ही साथ ही बताया कि उन्हें इस बात को लेकर दुख भी है।
इस बात को लेकर थोड़ा दुखी हूं
'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना ने ट्रॉफी जीतने के बाद मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया। गौरव ने कहा, ‘सब बोलूं तो थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि मैं चाहता था कि शो थोड़ा और आगे बढ़ जाए। बड़ा मजा आ रहा था अंदर मुझे मैं सबको छेड़ता था और ये सब मुझे गाली देते थे। मैं सच में अंदर काफी एंजॉय कर रहा था। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं घर में हूं। मैं वही सब करता था जो अपने घर में करता था, कपड़े रिपीट करता था, बर्तन धोता था सब करता था। लोगों ने मुझे अभी तक एक्टिंग करते देखा तो मैं चाहता था कि वो मुझे बिग बॉस के जरिए 24 घंटे देखें कि मैं क्या करता हूं दोस्तों के साथ कैसे हंसता हूं खाना कैसे खाता हूं। हाथ से खाता हूं। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ नया किया।’
15 लोगों ने मेरा जीना हराम...
गौरव ने आगे कहा, 'लेकिन हां 105 दिन यहां रहने के बाद मुझे दुख ये है कि इतना बड़ा घर छोड़कर मैं अपने छोटे से घर में जाऊंगा। आप लोगों का दिल से शुक्रिया क्योंकि इन 15 लोगों ने मेरा जीना हराम करने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से हमें मिलकर ये ट्रॉफी जिताया है।'
