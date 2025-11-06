गौरव खन्ना का फूटा फरहाना भट्ट पर गुस्सा, बोले- मैं हूं सुपरस्टार TV का और...
संक्षेप: Bigg Boss 19 Promo: बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में गौरव खन्ना का नया रूप देखने को मिलेगा। गौरव खन्ना फरहाना भट्ट पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। गौरव फरहाना से कहते हैं कि वो जब जीतेंगे तो फरहाना ताली बजाते नजर आएंगी।
बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में गौरव खन्ना का अलग रूप देखने को मिला।गौरव खन्ना जिन्हें अबतक ये कहा जा रहा था कि वो घर के मुद्दों से गायब हैं, वो अब फरहाना पर बुरी तरह भड़कते नजर आएंगे। वो फरहाना से कहेंगे कि जब वो जीतेंगे तब फरहाना ताली बजाएंगे। फरहाना भट्ट और जीके के बीच लड़ाई वाले प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी रिएक्शन दिया है।
नीलम और तान्या ने गौरव को चिढ़ाया
प्रोमो की शुरुआत में नीलम और तान्या गौरव खन्ना को चिढ़ाते नजर आते हैं। गौरव खन्ना परेशान और काफी गुस्से में नजर आते हैं। गौरव खन्ना तान्या और नीलम की बातें सुन रहे होते हैं कि तभी वो अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। इस लड़ाई में फरहाना भट्ट भी आ जाती हैं। इसके बाद फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना के बीच जोरदार लड़ाई शुरू होती है।
फरहाना पर भड़के गौरव खन्ना
गौरव खन्ना कहते हैं- वो जितनी भी ताली बजाएं, मैं रहूंगा, मैं इस शो में रहूंगा। इसपर फरहाना कहती हैं- कौन हो आप? गौरव खन्ना कहते हैं कि अब वो दिखाएंगे पावर ऑफ टेलीविजन। फरहाना कहती हैं- टीवी के सुपरस्टार के साथ क्या होगा। गौरव खन्ना इस बात पर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं- मैं हूं सुपरस्टार टीवी का और यहां का। फिनाले में खड़े होकर ताली बजाएगी मेरे लिए। तू पहचानी जाएगी कि तू मेरे सीजन में आई थी।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने लिखा- वाह जीके। एक दूसरे यूजर ने लिखा- फरहाना भट्ट सबकी असलियत सामने लाती हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि गौरव खन्ना फायर हैं। अभी से ये सीजन उनके नाम से जाना जाता है। बहुत से यूजर्स ने गौरव खन्ना पर प्यार लुटाया है।
