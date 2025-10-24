Bigg Boss 19: आखिरकार गौरव ने घरवालों के लिए बेली रोटियां, अभिषेक ने चली अपने ही दोस्त खिलाफ ये चाल
संक्षेप: बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में गौरव खन्ना को खाना बनाते हुए दिखाया जाएगा। अभिषेक ने प्लान करते हुए गौरव को खाना बनाने का काम दे दिया है। अब घरवाले उन्हें रोटियां बेलते देख खुश हैं।
बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का नया प्रोमो सामने आया जिसे देखकर गौरव खन्ना के फैंस जरूर खुश होने वाले हैं। इस प्रोमो में गौरव को किचन में खाना बनाते हुए देखा जा सकता है। दरअसल, गौरव ने सेलेब्रिटी मास्टर शेफ का खिताब जीता था। लेकिन जब से वो बिग बॉस में आए हैं उन्होंने खुद को खाना बनाने की ड्यूटी से दूर रखा हुआ है। मालती तो गौरव को खाना बनाते हुए देखना चाहती थीं। अब उनका भी ये सपना पूरा हो गया है।
गौरव को मिली किचन ड्यूटी
शो के नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि गौरव किचन में रोटियां बेल रहे हैं, पैन में तड़का लगा रहे हैं। वहीं गौरव को किचन में भेजने का काम अभिषेक ने अपनी प्लानिंग से किया है। प्रोमो में अभिषेक कहते हैं कि वो गौरव को खाना बनाते हुए देखना चाहते थे क्योंकि वो दो महीने से भाग रहे हैं। उन्हें गौरव को खाना बनाते देख मजा आ रहा है।
मालती भी हुई खुश
दूसरी तरफ मालती भी गौरव को कुकिंग करता देख खुश हैं। मृदुल तो ऑडियंस को बता रहे हैं कि उनके खूबसूरत चेहरे वाले गौरव भाई खाना बना रहे हैं। एक्टर के फैन भी उन्हें ये करता हुआ देख खुश होंगे।
गौरव को धोखा दे रहे हैं दोस्त
बता दें, बिग बॉस के घर में कैप्टन बनने का नया टास्क हुआ था जिसमें घरवालों को किन्हीं दो सदस्यों का नाम लेना था। लेकिन गौरव को उनके ही ग्रुप के लोगों ने नहीं चुना। अभिषेक ने अश्नूर और प्रणित को चुना और अश्नूर ने अभिषेक और प्रणित को। अब आज घरवालों को उनका नया कैप्टेन मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।