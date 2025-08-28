Bigg Boss 19 gaurav Khanna chose Farhana re entry over rashan she attacked baseer and pranit more Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के फैसले ने पलट दिया खेल, घर के राशन के बदले बिग बॉस से मांगा ये, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के फैसले ने पलट दिया खेल, घर के राशन के बदले बिग बॉस से मांगा ये

Bigg Boss 19: बिग बॉस ने ऐप रूम इंट्रोड्यूज किया। बिग बॉस ने घोषणा की है कि जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड करने वाले कंटेस्टेंट को नए ऐप रूम में एंट्री मिलेगी। इसके बाद उन्होंने गौरव खन्ना को खेल पलटने का ऑप्शन दिया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 10:22 PM
‘बिग बॉस 19’ के आने वाले एपिसोड्स में धमाकेदार ट्विस्ट और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। ये ट्विस्ट पूरे खेल की दिशा ही बदल देगा। दरअसल, मिड-वीक एविक्शन में घरवालों ने फरहाना भट्ट को बाहर कर दिया था। लेकिन बिग बॉस ने उन्हें सीधे बाहर करने की बजाय सीक्रेट रूम में रखा और बाकी कंटेस्टेंट्स को इसकी भनक तक नहीं लगने दी।

गौरव खन्ना के सामने बड़ा दांव

बिग बॉस के अपडेट्स देने वाले पेज ‘बिग बॉस तक’ के मुताबिक, शो में गौरव खन्ना को खेल पलटने का ऑप्शन दिया गया। बिग बॉस ने पूछा—घरवालों का हफ्तेभर का राशन चाहिए या फिर फरहाना की दोबारा एंट्री? इस मुश्किल परिस्थिति में गौरव ने दिल की सुनी और राशन की कुर्बानी देकर फरहाना की वापसी चुनी।

स्टाइलिश एंट्री और सीधा वार

बिग बॉस के आदेश के बाद मेन गेट खुले और फरहाना स्टाइलिश अंदाज में घर में दाखिल हुईं। घर में कदम रखते ही उन्होंने बसीर अली की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा—“अब असली खेल शुरू होगा।” इसके बाद दोनों में जोरदार बहस हुई। यहीं नहीं, फरहाना ने प्रणित मोरे को भी निशाना बनाते हुए तंज कसा, “तेरे सारे चुटकुले बेकार होते हैं, तू 2 पैसे का कॉमेडियन है।”

सोशल मीडिया पर हंगामा

फरहाना की वापसी सोशल मीडिया पर मास्टरस्ट्रोक मानी जा रही है। वहीं गौरव के फैसले को लेकर फैंस बंट गए हैं। कुछ इसे दोस्ती और हिम्मत की मिसाल बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि राशन जैसे अहम मुद्दे पर समझौता बाकी घरवालों के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि राशन की कमी और फरहाना का बदला मिलकर घर का माहौल कितना विस्फोटक बनाते हैं।

