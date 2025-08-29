BB19: गौरव के हाथों में है इस कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला? बिग बॉस ने एक्टर के सामने रखी ये बड़ी शर्त

बीते दिनों बिग बॉस की पहली कैप्टन कुनिका सदानंद बनीं। अब शो के आने वाले एपिसोड में गौरव खन्ना को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बिग बॉस ने गौरव खन्ना को ऐसे धर्म संकट में डाल दिया, जिससे निकलना उनके बेहद काफी मुश्किल है।

Bigg Boss 19 Updates: बिग बॉस 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है और भी दिलचस्प होता जा रहा है। शो शुरू होने के साथ ही कंटेस्टेंट आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कैसे खुद को हाइलाइट करे। बीते दिनों बिग बॉस की पहली कैप्टन कुनिका सदानंद बनीं। वहीं, अब शो के आने वाले एपिसोड में गौरव खन्ना को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बिग बॉस ने गौरव खन्ना को ऐसे धर्म संकट में डाल दिया, जिससे निकलना उनके बेहद काफी मुश्किल है।

फरहाना की वापसी को लेकर फंसे गौरव खन्ना दरअसल, हाल ही में बिग बॉस 19 से फरहाना खान को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। जी हां, महज 24 घंटे में ही फरहाना शो से आउट हो गई थीं। ऐसे में अब शो में फिर से फरहाना की एंट्री हो रही है, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ। उनकी किस्मत का फैसला गौरव खन्ना के हाथों में होगा। फरहाना की एंट्री को लेकर बिग बॉस ने गौरव खन्ना के सामने एक बड़ी शर्त रखी है। गौरव को फरहाना की वापसी या फिर आधा राशन के बीच में किसी एक को चुनने को कहा।

किसे चुनेंगे गौरव बता दें कि सीक्रेट रूम में रहते हुए फरहाना को बिग बॉस ने कई खास पावर्स दिए, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही चालाकी से किया। फरहाना ने अपनी पावर का यूज करते हुए कैप्टेंसी टास्क से बसीर अली को बाहर कर दिया था। वहीं, अब शो में एक नया ऐप रूम लॉन्च होने वाला है। इस रूम में नए ऐप के जरिए कंटेस्टेंट्स को उनसे जुड़े पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड दिखाए जाएंगे। इसी दौरान फरहाना ने गौरव खन्ना को चुना। गौरव के सामने ऐप रूम में बिग बॉस एक बेहद टफ चॉइस रखते हैं।