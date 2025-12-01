BB 19: गौरव खन्ना को मीडिया ने कहा 'लोमड़ी', भड़के अनुपमा फेम एक्टर, दिया यह करारा जवाब

संक्षेप: गौरव खन्ना भले ही सीजन की शुरुआत में शांत रहे हों, लेकिन आखिरी कुछ हफ्तों में उन्होंने ऐसा गियर बदला कि दर्शकों को भर-भरकर कॉन्टेंट मिला है। लेकिन फिर भी उन्हें शो में खास कॉन्ट्रिब्युशन नहीं करने के लिए घेरा जाता रहा है।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले इसी हफ्ते होने जा रहा है। घर में अब गिनती के खिलाड़ी बचे हैं और इनमें से हर कोई विनर बनने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। गौरव खन्ना भले ही शुरू में थोड़ा सुस्त रहे हों, लेकिन फिर उन्होंने जब पिकअप लिया तो हर कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते चले गए। वहीं शो को दमदार शुरुआत दिलाने वाले अमाल मलिक आखिरी हफ्तों में ठंडे पड़ते दिखे। गौरव खन्ना को लेकिन मीडिया इसी बात के लिए घेरा किया कि उन्होंने दम के जरिए नहीं बल्कि दिमाग के जरिए यह गेम जीता है।

GK को कहा शेर की खाल में लोमड़ी गौरव खन्ना, फरहाना भट और अमाल मलिक कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप 3 में बने हुए हैं और इनमें से किसी एक के जीतने की काफी संभावना है, लेकिन यह ऐसा शो है जिसमें आखिरी पल में वोटिंग की वजह से गणित बदल जाता है। मीडिया राउंड में जब पत्रकारों ने गौरव खन्ना को शेर की खाल ओढ़कर घूम रही लोमड़ी कहा तो गौरव खन्ना का पारा चढ़ गया। उन्होंने रौबदार अंदाज में तर्कसंगत जवाब दिया जिससे शायद ज्यादातर दर्शक कनविंस होंगे।

गौरव खन्ना से पूछा गया यह सवाल मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि मीडिया ने फरहाना भट से पूछा कि आप पहले से ही इतनी बदतमीज हैं या बिग बॉस हाउस में आकर हो गई हैं? वहीं अमाल मलिक से पूछा गया कि वो क्यों अक्सर लोगों को धमकी देते नजर आते हैं। सभी से मुश्किल सवाल किए गए, लेकिन गौरव खन्ना से जो सवाल पूछा गया वो काफी चुभने वाला था। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, "गौरव आप ऐसी लोमड़ी हैं जो शेर की खाल में है।" इस सवाल के जवाब में गौरव ने करारा जवाब दिया।