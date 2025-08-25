Bigg Boss 19: गौरव की एंट्री ने दिलाई सिद्धार्थ शुक्ला की याद, भड़के फैंस बोले- मेकर्स पूरी कोशिश...

बिग बॉस 13 को अब तक का सबसे शानदार सीजन माना जाता है। इस सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के गेम को अब तक कोई दूसरा खिलाड़ी कॉम्पिटीट नहीं कर पाया, लेकिन बीती रात गौरव खन्ना ने सिद्धार्थ की याद दिला दी।

बिग बॉस 19 का शानदार आगाज हो चुका है। सलमान खान का ये शो बीती रात यानी 24 अप्रैल से शुरू हुआ है। प्रीमियर पर सलमान ने एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट के नाम से न सिर्फ पर्दा उठाया, बल्कि जनता को उनसे रूबरू भी कराया। शो में टीवी से बॉलीवुड और फेमस यूट्यूबर्स सहित 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री ली है। लेकिन जब भी इस शो की बात आती है तो हर किसी को बिग बॉस के सीजन 13 की याद जरूर आती है। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला थे। ऐसे में बीती रात बिग बॉस 19 के प्रीमियर पर गौरव खन्ना ने सिद्धार्थ की याद दिला दी।

गौरव ने दिलाई सिद्धार्थ की याद बिग बॉस 13 को अब तक का सबसे शानदार सीजन माना जाता है। इस सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के गेम को अब तक कोई दूसरा खिलाड़ी कॉम्पिटीट नहीं कर पाया, लेकिन बीती रात गौरव खन्ना ने सिद्धार्थ की याद दिला दी। सिद्धार्थ और गौरव के प्रीमियर में एक बात बिल्कुल सेम रही। दरअसल, सिद्धार्थ ने बिग बॉस 13 में जिस गाने पर परफॉर्म किया था सेम उसी गाने पर गौरव खन्ना ने भी परफॉर्म किया। ऐसे में लोगों को सिद्धार्थ की याद आ गई।

यूजर्स ने किया रिएक्ट कई यूजर्स ने कहा कि किस्मत ने एक बार फिर से वही पल दोहराया है। दोनों का कॉन्फिडेंस भी सेम देखने को मिला। वहीं, कई यूजर्स ने सिद्धार्थ को गौरव से कंपेयर करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो एक था, उस जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक ने लिखा, 'मेकर्स एक और सिद्धार्थ शुक्ला को लाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है।' एक लिखता है,'सॉरी किंग, एक था या रहेगा वन मैन आर्मी।'