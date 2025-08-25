Bigg Boss 19 Gaurav Khanna BB19 And Sidharth Shukla BB13 entry were on the SAME song Fans Said No comparisons Bigg Boss 19: गौरव की एंट्री ने दिलाई सिद्धार्थ शुक्ला की याद, भड़के फैंस बोले- मेकर्स पूरी कोशिश..., Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Gaurav Khanna BB19 And Sidharth Shukla BB13 entry were on the SAME song Fans Said No comparisons

Bigg Boss 19: गौरव की एंट्री ने दिलाई सिद्धार्थ शुक्ला की याद, भड़के फैंस बोले- मेकर्स पूरी कोशिश...

बिग बॉस 13 को अब तक का सबसे शानदार सीजन माना जाता है। इस सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के गेम को अब तक कोई दूसरा खिलाड़ी कॉम्पिटीट नहीं कर पाया, लेकिन बीती रात गौरव खन्ना ने सिद्धार्थ की याद दिला दी।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 08:09 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: गौरव की एंट्री ने दिलाई सिद्धार्थ शुक्ला की याद, भड़के फैंस बोले- मेकर्स पूरी कोशिश...

बिग बॉस 19 का शानदार आगाज हो चुका है। सलमान खान का ये शो बीती रात यानी 24 अप्रैल से शुरू हुआ है। प्रीमियर पर सलमान ने एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट के नाम से न सिर्फ पर्दा उठाया, बल्कि जनता को उनसे रूबरू भी कराया। शो में टीवी से बॉलीवुड और फेमस यूट्यूबर्स सहित 16 कंटेस्टेंट ने एंट्री ली है। लेकिन जब भी इस शो की बात आती है तो हर किसी को बिग बॉस के सीजन 13 की याद जरूर आती है। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला थे। ऐसे में बीती रात बिग बॉस 19 के प्रीमियर पर गौरव खन्ना ने सिद्धार्थ की याद दिला दी।

गौरव ने दिलाई सिद्धार्थ की याद

बिग बॉस 13 को अब तक का सबसे शानदार सीजन माना जाता है। इस सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के गेम को अब तक कोई दूसरा खिलाड़ी कॉम्पिटीट नहीं कर पाया, लेकिन बीती रात गौरव खन्ना ने सिद्धार्थ की याद दिला दी। सिद्धार्थ और गौरव के प्रीमियर में एक बात बिल्कुल सेम रही। दरअसल, सिद्धार्थ ने बिग बॉस 13 में जिस गाने पर परफॉर्म किया था सेम उसी गाने पर गौरव खन्ना ने भी परफॉर्म किया। ऐसे में लोगों को सिद्धार्थ की याद आ गई।

यूजर्स ने किया रिएक्ट

कई यूजर्स ने कहा कि किस्मत ने एक बार फिर से वही पल दोहराया है। दोनों का कॉन्फिडेंस भी सेम देखने को मिला। वहीं, कई यूजर्स ने सिद्धार्थ को गौरव से कंपेयर करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो एक था, उस जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक ने लिखा, 'मेकर्स एक और सिद्धार्थ शुक्ला को लाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है।' एक लिखता है,'सॉरी किंग, एक था या रहेगा वन मैन आर्मी।'

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट की बात करें तो शो में गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट, जीशान कादरी, नतालिया जानोसजेक, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी ने एंट्री की है।

Sidharth Shukla gaurav khanna Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।