BB19: रंग लाई सलमान खान की क्लास, वापस फॉर्म में आए गौरव खन्ना, कैप्टन बनने का भी है चांस
Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: पिछले हफ्ते सलमान खान की डांट गौरव खन्ना को वापस फॉर्म में ले आई है। अब वो ना सिर्फ गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि कैमरा पर भी नजर आ रहे हैं।
Bigg Boss 19 Captaincy Task: करीब चार हफ्तों से घर में सुस्त पड़े गौरव खन्ना अब फॉर्म में आते दिख रहे हैं। वीकेंड का वार में सलमान खान की क्लास का असर साफ नजर आने लगा है और साथ ही साथ फिर एक बार नॉमिनेशन्स लिस्ट में नाम आना भी गौरव को वेकअप कॉल दे गया है। पिछले वीकेंड का वार के बाद ना सिर्फ गौरव घर में ज्यादा नजर आए हैं, बल्कि हो सकता है कि जल्द ही वो घर के नए कप्तान के तौर पर भी देखने को मिलें।
गौरव खन्ना और फरहाना कैप्टन्सी कन्टेंडर्स
बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले एक प्लेटफॉर्म ने अपनी ताजा पोस्ट में बताया कि कैप्टन्सी कन्टेंडर्स चुनने के लिए बिग बॉस हाउस में एक टास्क करवाया गया जिसमें फरहाना भट, अभिषेक बजाज, आवेज, गौरव खन्ना और कुनिका सदानंद ने पार्टिसिपेट किया। इस टास्क में नेहल की अहम भूमिका के साथ गौरव खन्ना और फरहाना फाइनली कैप्टन्सी कन्टेंडर्स बचे हैं।
अभिषेक की कप्तानी से खुश नहीं घरवाले
बता दें कि बिग बॉस हाउस में अभिषेक बजाज की कप्तानी से घरवाले जरा भी खुश नहीं हैं और दर्शकों को भी अभिषेक बतौर कैप्टन खास पसंद नहीं आए हैं। हाल ही में बिग बॉस ने बजाज की कैप्टन्सी के बारे में नेहल से पूछा था जिसके बाद उन्होंने इशारों-इशारों में जल्द ही नया कप्तान चुने जाने की भी बात कही थी। अब देखना यह है कि क्या फरहाना भट को हराकर गौरव खन्ना नए कप्तान बन पाएंगे या नहीं।
गौरव को है अपनी गलती का अहसास
अगर गौरव नए कैप्टन नहीं भी बनते हैं, तो भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए इस बात को साबित कर दिया है कि उन्हें अपनी गलती का अहसास है और वह शो को नया कॉन्टेंट देना चाहते हैं। लेकिन क्या देश की जनता उन्हें शो में बनाए रखकर एक और मौका देगी? या फिर अनुपमा सीरियल के अनुज कपाड़िया इस बार के वीकेंड का वार में ही एविक्ट हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें इस हफ्ते सलमान खान से मिल ही जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।