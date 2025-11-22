BB19: घर में दाखिल हुए एक नए ज्योतिषि, गौरव-तान्या के बारे में कर दी यह भविष्यवाणी

संक्षेप: Bigg Boss 19 Gaurav Khanna and Tanya Mittal: गौरव खन्ना और तान्या मित्तल के बारे में एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी गई है जिससे घरवालों में हलचल मच गई है। दरअसल एक नया ज्योतिष घर में आया है।

बिग बॉस हाउस में पिछले दिनों जब एक ज्योतिष ने कदम रखा तो हलचल सी मच गई। हर कोई अपने और दूसरे खिलाड़ियों से जुड़े सवालों के जवाब जानना चाहता था। सीजन के ग्रैंड फिनाले में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में देखना यह होगा कि टॉप 5 तक का सफर कौन से कंटेस्टेंट तय करेंगे। इस बीच मेकर्स ने बिग बॉस मेकर्स ने शो में ड्रामा और बढ़ाते हुए घर के भीतर एक और एस्ट्रोलॉजर भेज दिया है। इस ज्योतिष ने गौरव खन्ना और तान्या मित्तल से जुड़ी कुछ अहम भविष्यवाणियां की हैं, जो आपको जाननी चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चमकने वाली है किसकी किस्मत फिल्म विंडो की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब पूछा गया कि बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद किस कंटेस्टेंट का भविष्य सबसे ज्यादा चमकेगा तो ज्योतिष ने एक नहीं बल्कि चार खिलाड़ियों के नाम लिए। लिस्ट में तान्या मित्तल और गौरव खन्ना का नाम भी शामिल था, इस वजह से फौरन ही बाकी घरवालों के बीच हलचल शुरू हो गई। बता दें कि पिछले ज्योतिष ने घरवालों को बताया था कि उन्हें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है और उन्हें अपने बीच छिपे दुश्मनों के बारे में आगाह किया था।