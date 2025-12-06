BB19: गौरव खन्ना ने फिर खोली तान्या मित्तल की पोल? GK के इस सवाल पर हो गई बोलती बंद
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना फिर एक बार अपने सवालों के फंदे में तान्या मित्तल को उलझाते नजर आए। तान्या के पास टीवी के सुपरस्टार के सवालों का कोई जवाब नहीं था।
Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 में वो घड़ी आ चुकी है जब जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि इस सीजन की प्राइज मनी और विजेता का खिताब कौन जीतेगा। हर कंटेस्टेंट खुद को साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। टॉप 5 में कोई भी इस विनर की ट्रॉफी घर ले जा सकता है। शुक्रवार के एपिसोड में गौरव खन्ना और तान्या मित्तल फिर एक बार आमने-सामने दिखे। दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन बातों-बातों में दोनों एक दूसरे को घेरते जरूर दिखे।
तान्या मित्तल ने सुनाया यह किस्सा
तान्या मित्तल ने जहां बातों-बातों में गौरव खन्ना को लपेटने की कोशिश की, वहीं जब तान्या अपना एक किस्सा सुना रही थीं, उस वक्त गौरव खन्ना ने भी उन्होंने अपने तर्क के जाल में फंसा लिया। तान्या मित्तल किस्सा सुना रही थीं कि कैसे वो जब छोटी थीं तो अपने घरवालों की फैक्ट्री में खेला करती थीं और वहां पर एक कर्मचारी थे जो उन्हें दुलार करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खोली तो इत्तेफाकन वही वर्कर वहां काम करने आ गया, और तान्या को वहां उस फैक्ट्री की मालकिन देखकर दंग रह गया।
गौरव खन्ना ने खोली तान्या की पोल
तान्या मित्तल ने कहा कि वो वर्कर बहुत खुश हुए और उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि उन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल ली है। जब ये बातें चल ही रही थीं तो गौरव खन्ना ने बीच में सवाल दागा- किस चीज की फैक्ट्री थी वो? तान्या सवाल को नजरअंदाज कर गईं। इस पर गौरव ने दोबारा पूछा- क्या बनता था उस फैक्ट्री में? लेकिन तान्या ने फिर उन्हें अनसुना किया और कहा- आज के लिए इतना ही था। वो सब फिर कभी बताऊंगी। गौरव पूछते रहे और तान्या लगातार उनके जवाब को टालती रहीं। फिर एक बार गौरव ने बातों-बातों में तान्या की पोल खोल दी।
