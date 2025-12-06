Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Gaurav Khanna and Tanya Mittal Argument Could Not Answer this Question
BB19: गौरव खन्ना ने फिर खोली तान्या मित्तल की पोल? GK के इस सवाल पर हो गई बोलती बंद

BB19: गौरव खन्ना ने फिर खोली तान्या मित्तल की पोल? GK के इस सवाल पर हो गई बोलती बंद

संक्षेप:

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना फिर एक बार अपने सवालों के फंदे में तान्या मित्तल को उलझाते नजर आए। तान्या के पास टीवी के सुपरस्टार के सवालों का कोई जवाब नहीं था।

Dec 06, 2025 12:04 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 में वो घड़ी आ चुकी है जब जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि इस सीजन की प्राइज मनी और विजेता का खिताब कौन जीतेगा। हर कंटेस्टेंट खुद को साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। टॉप 5 में कोई भी इस विनर की ट्रॉफी घर ले जा सकता है। शुक्रवार के एपिसोड में गौरव खन्ना और तान्या मित्तल फिर एक बार आमने-सामने दिखे। दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन बातों-बातों में दोनों एक दूसरे को घेरते जरूर दिखे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तान्या मित्तल ने सुनाया यह किस्सा

तान्या मित्तल ने जहां बातों-बातों में गौरव खन्ना को लपेटने की कोशिश की, वहीं जब तान्या अपना एक किस्सा सुना रही थीं, उस वक्त गौरव खन्ना ने भी उन्होंने अपने तर्क के जाल में फंसा लिया। तान्या मित्तल किस्सा सुना रही थीं कि कैसे वो जब छोटी थीं तो अपने घरवालों की फैक्ट्री में खेला करती थीं और वहां पर एक कर्मचारी थे जो उन्हें दुलार करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खोली तो इत्तेफाकन वही वर्कर वहां काम करने आ गया, और तान्या को वहां उस फैक्ट्री की मालकिन देखकर दंग रह गया।

गौरव खन्ना ने खोली तान्या की पोल

तान्या मित्तल ने कहा कि वो वर्कर बहुत खुश हुए और उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि उन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल ली है। जब ये बातें चल ही रही थीं तो गौरव खन्ना ने बीच में सवाल दागा- किस चीज की फैक्ट्री थी वो? तान्या सवाल को नजरअंदाज कर गईं। इस पर गौरव ने दोबारा पूछा- क्या बनता था उस फैक्ट्री में? लेकिन तान्या ने फिर उन्हें अनसुना किया और कहा- आज के लिए इतना ही था। वो सब फिर कभी बताऊंगी। गौरव पूछते रहे और तान्या लगातार उनके जवाब को टालती रहीं। फिर एक बार गौरव ने बातों-बातों में तान्या की पोल खोल दी।

ये भी पढ़ें:रणवीर की सबसे बड़ी ओपनर बनी 'धुरंधर', सलमान-ऋतिक की फिल्मों के भी तोड़े रिकॉर्ड
ये भी पढ़ें:'मुन्ना भाई' की स्क्रिप्ट में नहीं था यह डायलॉग, बोमन ईरानी ने जिद करके डलवाया
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।