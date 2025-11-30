BB19: खाने को लेकर किचन में हाई वोल्टेज ड्रामा, गौरव खन्ना ने दिया फरहाना को करारा जवाब

संक्षेप: Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को गौरव खन्ना और फरहाना भट के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिलेगा। हर खिलाड़ी फिनाले से पहले अपना पूरा जोर लगा रहा है।

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले हर कंटेस्टेंट विनर बनने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। फिनाले से पहले घरवाले दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को फरहाना भट और गौरव खन्ना के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिलेगा और यह पूरा बवाल होगा खाने को लेकर दोनों की अलग-अलग चॉइस के चलते।

खाने की बात को लेकर झगड़ा बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस 24x7 ने अपनी पोस्ट में लिखा, "फरहाना भट और गौरव खन्ना के बीच डिनर के बाद खाने की चॉइस को लेकर तगड़ी बहस हो गई। फरहाना ने गौरव से फ्रेश दाल और सब्जी बनाने को कहा लेकिन गौरव ने याद दिलया कि पहले ही दाल बची हुई है जिसे खत्म करना होगा, ताकि खाना बर्बाद ना हो। इस पर फरहाना ने पलटवार किया, "हम सिर्फ अंडे खाते नहीं रह सकते, तुम्हें पता है कि मैं दाल नहीं खाती हूं।"