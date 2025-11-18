Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: रोमांटिक डांस करेंगे गौरव और आकांक्षा, बिग बॉस उन्हें देंगे ये टास्क

Bigg Boss 19: रोमांटिक डांस करेंगे गौरव और आकांक्षा, बिग बॉस उन्हें देंगे ये टास्क

संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में फैमिली वीक चल रहा है। अशनूर कौर के पिता और कुनिका सदानंद के बेटे के बाद गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा और फरहाना भट्ट की मम्मी ने आएंगी।

Tue, 18 Nov 2025 06:13 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के घर में गौरव खन्ना की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा खन्ना की एंट्री हुई। दोनों के रीयूनियन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं अब खबर आ रही है कि गौरव और आकांक्षा घर में टास्क करेंगे। इतना ही नहीं, उनका रोमांटिक डांस भी दिखाया जाएगा।

लाइवफीड के मुताबिक, घर में राशन टास्क होगा। गौरव और आकांक्षा ये टास्क करेंगे। वहीं फरहाना भट्ट और उनकी मम्मी संचालक की भूमिका निभाएंगे। बिग बॉस गौरव और आकांक्षा को समझाएंगे कि उन्हें एक बांस की छड़ी को साथ में पकड़ना है और फिर सामने रखी गेंदों को बांस की मदद से टोकरी में डालना है। वे जिस भी चीज की गेंद टोकरी में डालेंगे वो चीज राशन में एड होती जाएगी। टास्क के दौरान, गौरव और आकांक्षा का तालमेल और रोमांस देखने को मिलेगा।

इतना ही नहीं, गौरव और आकांक्षा का एक रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस भी होगा। वे दोनों डांस करेंगे और अमाल रोमांटिक गाना गाएंगे। जहां सारे कंटेस्टेंट्स के घरवाले उनके साथ एक दिन रहेंगे वहीं आकांक्षा टास्क करने और गौरव से मिलने के बाद चली जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह शूटिंग में बिजी हैं और घर पर ज्यादा समय नहीं दे सकती हैं।

