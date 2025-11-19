Bigg Boss 19: गौरव खन्ना और उनकी पत्नी के बीच है 9 साल का अंतर, आकांक्षा बोलीं- बस एक बात का अफसोस है
संक्षेप: Bigg Boss 19 Gaurav Khanna And Akanksha Khanna: ‘बिग बॉस 19’ में फैमिली वीक चल रहा है। ऐसे में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा बिग बॉस के घर में आई हैं और ढेर सारे खुलासे कर रही हैं।
गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा खन्ना ने ‘बिग बॉस 19’ में अशनूर कौन और प्रणित मोरे को अपनी लव स्टोरी बताई। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वह गौरव से नौ साल छोटी हैं। इतना ही नहीं, आकांक्षा ने ये भी बताया कि उन्होंने कभी एक-दूसरे को डेट नहीं किया। उन्होंने सीधे शादी की है। इसके अलावा, आकांक्षा ने ये भी बताया कि उन्हें किस बात का अफसोस है।
इस बात का है अफसोस
अपनी लव स्टोरी बताते वक्त आकांक्षा ने अशनूर को बताया कि गौरव ने आज तक उन्हें प्रपोज नहीं किया है। अशूनर ये सुनकर हैरान रह गईं। अशनूर ने गौरव से कहा, ‘सच में! जीके आपने मुझे निराश कर दिया।’ गौरव बोले, ‘आकांक्षा की निराश हैं।’
कैसे हुई पहली मुलाकात?
गौरव और आकांक्षा की पहली मुलाकात ऑडिशन के दौरान हुई थी। ऑडिशन के दौरान गौरव की नजर आकांक्षा पर पड़ी और वह अपना दिल हार बैठे। वह आकांक्षा के पास गए। उन्होंने उनसे बात की और कहा कि अपना नंबर दे दो, मैं आपकी प्रोफाइल कुछ लोगों को भेज दूंगा। आकांक्षा ने बिना कुछ सोचे समझे अपना नंबर दे दिया। ऑडिशन के बाद जब आकांक्षा जा रही थीं तब गौरव ने उन्हें लिफ्ट दी। तब तक गौरव इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुके थे, लेकिन आकांक्षा नई थीं। ऐसे में गौरव ने आकांक्षा से कहा, गौरव खन्ना का नाम गूगल करना। जब आकांक्षा ने उन्हें गूगल किया तब उन्हें पता चला कि वह किसके साथ कार में बैठी हैं।
