BB19: सीजन का आखिरी कैप्टन बना यह कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना के फैंस बोले- कॉम्बो में कैप्टन्सी भी ले ली

संक्षेप: Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गौरव खन्ना को ना सिर्फ टिकट टू फिनाले मिलेगा, बल्कि वो शो के आखिरी कैप्टन भी बनेंगे।

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले अब कुछ ही दिन दूर है। 'टिकट टू फिनाले' ऑलरेडी हो चुका है और अब देखना यह है कि कौन इस सीजन का विनर बनेगा। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बिग बॉस टिकट टू फिनाले जीतकर गौरव खन्ना इस सीजन के पहले कंटेस्टेंट बन चुके हैं जिनके लिए वोटिंग लाइन्स बंद हो चुकी हैं। क्योंकि अब वो सीधे फिनाले में होंगे। लेकिन इसके अलावा भी गौरव के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है।

गौरव खन्ना बने शो के आखिरी कैप्टन बिग बॉस तक ने अपनी दूसरी पोस्ट में बताया, "गौरव खन्ना ना सिर्फ टिकट टू फिनाले जीत गए हैं, बल्कि घर के एक्टिंग कैप्टन बन गए हैं। यानि वो बिग बॉस 19 के आखिरी कप्तान होंगे। वो आधिकारिक तौर पर नॉमिनेशन्स से सुरक्षित हो गए हैं और उन्हें ग्रैंड फिनाले में एंट्री मिल गई है।" मालूम हो कि गौरव खन्ना लगातार बिग बॉस हाउस में कैप्टन बनने की कोशिश करते रहे हैं। फाइनली जब वो कैप्टन बने तो ट्विस्ट आया और कप्तानी शहबाज बदेशा के पास चली गई। लेकिन अब आखिरी हफ्ते में आकर ही सही लेकिन गौरव कैप्टन बन गए हैं।