Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 gaurav khan take stand againts neelam-tanya friendship, mrudul befitting reply to farrhana
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने तान्या-नीलम की दोस्ती पर कसा तंजा, मृदुल ने फरहाना को दिया तगड़ा जवाब

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने तान्या-नीलम की दोस्ती पर कसा तंजा, मृदुल ने फरहाना को दिया तगड़ा जवाब

संक्षेप: बिग बॉस 19 के आज के राशन टास्क एपिसोड का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में गौरव खन्ना ने तान्या और नीलम की दोस्ती को फेक बताते हुए तंज कसा, मृदुल ने फरहाना को तगड़ा जवाब दिया और अमाल ने तान्या को झूठी दोस्त बताया।

Wed, 5 Nov 2025 07:44 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 का गेम 10 हफ्तों बाद और ज्यादा मजेदार हो गया है। गौरव खन्ना भी अब खुलकर अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। आज के एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें गौरव ने खुलकर तान्या मित्तल और नीलम की दोस्ती के पीछे की सच्चाई सबके सामने बता दी। वहीं अमाल मलिक को भी अब तान्या की दोस्ती और फिक्र झूठी लगने लगी हैं। उन्होंने तान्या पर झूठी दोस्ती का तंज कसा। इस राशन टास्क में कुनिका ने भी अश्नूर और अभिषेक के खिलाफ जाकर अपनी बात रखी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राशन टास्क में अमाल और तान्या

आज राशन टास्क में अमाल मलिक ने तान्या को उनकी झूठी दोस्ती के लिए गलत ठहराया। अमाल ने तान्या से कहा, “मुझे नहीं लगता कि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। इतना जो आपने प्रोपेगेंडा फैलाया है सच्चाई का, अच्छाई का मुझे बिल्कुल लगता है कि आपने झूठ फैलाया है। शायद मेरे साथ अच्छी दोस्ती निभाने की। एक्टिंग किया क्या है मुझे पता नहीं। यानी इतना फेंकना एक स्टैंड तो लो। सही देख रहा है ना?”

मृदुल ने दिया तगड़ा जवाब

वहीं गौरव ने नीलम पर उनकी दोस्त तान्या के लिए तंज कसा और कहा कि उन्हें ऐसे दोस्त के लिए अब रोते ही रहना चाहिए। इसके अलावा मृदुल के वन लाइनर्स ने माहौल बना दिया। उन्होंने फरहाना से भी पंगा लेते हुए उन्हें तगड़ा जवाब दिया। वहीं कुनिका ने एक बार फिर अभिषेक और अश्नूर को टारगेट करते हुए अपना टास्क पूरा किया। आज का राशन टास्क एपिसोड खास होने वाला है। गौरव गेम में अपने स्टैंड्स से ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं। वहीं तान्या अपनी झूठी दोस्ती की वजह से अब अकेली हो गई हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 bigg boss Salman Khan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।