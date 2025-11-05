Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने तान्या-नीलम की दोस्ती पर कसा तंजा, मृदुल ने फरहाना को दिया तगड़ा जवाब

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने तान्या-नीलम की दोस्ती पर कसा तंजा, मृदुल ने फरहाना को दिया तगड़ा जवाब
संक्षेप: बिग बॉस 19 के आज के राशन टास्क एपिसोड का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में गौरव खन्ना ने तान्या और नीलम की दोस्ती को फेक बताते हुए तंज कसा, मृदुल ने फरहाना को तगड़ा जवाब दिया और अमाल ने तान्या को झूठी दोस्त बताया।
बिग बॉस 19 का गेम 10 हफ्तों बाद और ज्यादा मजेदार हो गया है। गौरव खन्ना भी अब खुलकर अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। आज के एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें गौरव ने खुलकर तान्या मित्तल और नीलम की दोस्ती के पीछे की सच्चाई सबके सामने बता दी। वहीं अमाल मलिक को भी अब तान्या की दोस्ती और फिक्र झूठी लगने लगी हैं। उन्होंने तान्या पर झूठी दोस्ती का तंज कसा। इस राशन टास्क में कुनिका ने भी अश्नूर और अभिषेक के खिलाफ जाकर अपनी बात रखी।
राशन टास्क में अमाल और तान्या
आज राशन टास्क में अमाल मलिक ने तान्या को उनकी झूठी दोस्ती के लिए गलत ठहराया। अमाल ने तान्या से कहा, “मुझे नहीं लगता कि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। इतना जो आपने प्रोपेगेंडा फैलाया है सच्चाई का, अच्छाई का मुझे बिल्कुल लगता है कि आपने झूठ फैलाया है। शायद मेरे साथ अच्छी दोस्ती निभाने की। एक्टिंग किया क्या है मुझे पता नहीं। यानी इतना फेंकना एक स्टैंड तो लो। सही देख रहा है ना?”
मृदुल ने दिया तगड़ा जवाब
वहीं गौरव ने नीलम पर उनकी दोस्त तान्या के लिए तंज कसा और कहा कि उन्हें ऐसे दोस्त के लिए अब रोते ही रहना चाहिए। इसके अलावा मृदुल के वन लाइनर्स ने माहौल बना दिया। उन्होंने फरहाना से भी पंगा लेते हुए उन्हें तगड़ा जवाब दिया। वहीं कुनिका ने एक बार फिर अभिषेक और अश्नूर को टारगेट करते हुए अपना टास्क पूरा किया। आज का राशन टास्क एपिसोड खास होने वाला है। गौरव गेम में अपने स्टैंड्स से ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं। वहीं तान्या अपनी झूठी दोस्ती की वजह से अब अकेली हो गई हैं।
