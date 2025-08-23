Bigg Boss 19 Gauhar Khan Devar Awez Darbar Entered With GF Nagma Mirajkar In Salman Khan Show Promo Out BB19: सलमान के शो में गर्लफ्रेंड संग एंट्री लेने वाला पहला कंटेस्टेंट, भाभी रह चुकीं बिग बॉस की विनर, Tv Hindi News - Hindustan
BB19: सलमान के शो में गर्लफ्रेंड संग एंट्री लेने वाला पहला कंटेस्टेंट, भाभी रह चुकीं बिग बॉस की विनर

बिग बॉस 19 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कलर्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शो के पहले कंटेस्टेंट के नाम से पर्दा उठा दिया गया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 02:04 PM
बिग बॉस 19 को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। दर्शकों का ये इंतजार अब खत्म होने को है। बीते दिनों सलमान ने बिग बॉस 19 के सेट से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं, अब शो से एक-एक करके कंटेस्टेंट के ने नाम ऑफिशियल अनाउंस किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सलमान ने शो के पहले कंटेस्टेंट के चेहरे से पर्दा उठ चुका है। ये कंटेस्टेंट बिग बॉस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंट्री कर रहा है। ये कंटेस्टेंट बिग बॉस विनर का देवर है। आइए जानते हैं कौन है वो?

गर्लफ्रेंड संग पहले कंटेस्टेंट ने की एंट्री

बिग बॉस 19 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कलर्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शो के पहले कंटेस्टेंट के नाम से पर्दा उठा दिया गया है। शो में बतौर पहले कंटेस्टेंट अवेज दरबार ने एंट्री की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवेज दरबार ने शो में अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर के साथ एंट्री की है। वहीं अब टीवी पर भी उन्हें देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। 'बिग बॉस 19' के इस प्रोमो वीडियो पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।

भाभी रह चुकी बिग बॉस विनर

बता दें आवेज दरबार बॉलीवुड के फेमस सिंगर इस्माइल दरबार के बेटे हैं। यही नहीं, आवेज की भाभी कोई और नहीं बल्कि, गौहर खान हैं। गौहर बिग बॉस 7 की विनर रही हैं। अपनी मजबूत पर्सनैलिटी और बेबाक अंदाज से गौहर ने पूरे सीजन में दर्शकों का दिल जीता। ऐसे में अब हर कोई गौहर के देवर यानी आवेज को शो में देखने के लिए बेताब हैं। बता दें कि "बिग बॉस 19" का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त, 2025 से होगा। शो 9 बजे जियो हॉटस्टार पर आएगा और 10.30 बजे कलर्स पर आएगा।

