Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के 7 सदस्य हुए नॉमिनेट, इस कंटेस्टेंट का कटा पत्ता

Bigg Boss 19 Nomination: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का गेम शुरू हो गया है। सामने आ रहीं रिपोर्ट्स  के मुताबिक, बिग बॉस के 7 सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 10:07 PM
‘बिग बॉस 19’ का खेल धीरे-धीरे और दिलचस्प होता जा रहा है। शो की शुरुआत को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और घर का माहौल पहले से ही गरमा चुका है। इस हफ्ते मिड-वीड एविक्शन हुआ है। जी हां, शो से पहला सदस्य बाहर हो गया है। इसके साथ ही, सात कंटेस्टेंट्स तक नॉमिनेशन की आंच भी पहुंच गई है। आइए जानते हैं किस पर एलिमिनेशन की गाज गिरी है।

पहला एविक्शन और बड़ा ट्विस्ट

इस हफ्ते शो से फरहाना भट्ट को बाहर कर दिया गया, लेकिन एविक्शन यहां खत्म नहीं हुआ। मेकर्स ने इसमें बड़ा ट्विस्ट डालते हुए फरहाना को सीक्रेट रूम भेज दिया है। अब वे वहां से घरवालों की हर गतिविधि देख पाएंगी।

गेम में वापसी का सुनहरा मौका

सीक्रेट रूम का फायदा यह है कि फरहाना सही मौके पर धमाकेदार वापसी कर सकती हैं। इससे उनका गेम और मजबूत होगा और घर के बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए नया चैलेंज खड़ा होगा।

नॉमिनेशन में फंसे सात कंटेस्टेंट

सोशल मीडिया पेज बीबी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते नॉमिनेशन में सात घरवाले आए हैं। इनमें अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, नतालिया जानोसेक और प्रणीत मोरे शामिल हैं। शुरुआती दौर में ही इतने नाम नॉमिनेशन में आना शो की टेंशन को और बढ़ा देता है।

आगे क्या होगा?

बिग बॉस 19 की शुरुआत ही इतने सरप्राइज और ट्विस्ट के साथ हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले हफ्तों में कौन गेम को आगे बढ़ाता है और किसका सफर यहीं खत्म हो जाता है।

