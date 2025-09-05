Bigg Boss 19 First Elimination Tanya Mittal Awez Darbar Mridul Tiwari Awez Darbar Amaal Mallik nominated In Salman Khan Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में होगा शॉकिंग एलिमिनेशन, सलमान के हत्थे चढ़ेगा ये कंटेस्टेंट, होगा पहला एविक्शन!, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में होगा शॉकिंग एलिमिनेशन, सलमान के हत्थे चढ़ेगा ये कंटेस्टेंट, होगा पहला एविक्शन!

फैंस की धड़कनें तेज है कि घर से कहीं उनका फेवरेट कंटेस्टेंट तो बाहर नहीं हो जाएगा। इस बार भी दूसरे हफ्ते में नॉमिनेशन होगा। इस वीकेंड के वॉर पर घर का पहला नॉमिनेशन होने वाला है। नॉमिनेशन की लिस्ट में 5 दमदार कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है।

Fri, 5 Sep 2025
Bigg Boss 19 First Elimination: 'बिग बॉस 19' रीऐलिटी शो में जमकर घमासान मचा हुआ है। शो शुरू होने के साथ ही कंटेस्टेंट के असली चेहरे बाहर आने शुरू हो गए हैं। कौन किसका दोस्त है और कौन दुश्मन, ये कह पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। शो को शुरू हुए दो हफ्ते ही हुए हैं कि किसी एक का घर से बेघर होने का वक्त आ गया है। ऐसे में फैंस की धड़कनें तेज है कि घर से कहीं उनका फेवरेट कंटेस्टेंट तो बाहर नहीं हो जाएगा। इस बार भी दूसरे हफ्ते में नॉमिनेशन होगा। इस वीकेंड के वॉर पर घर का पहला नॉमिनेशन होने वाला है। नॉमिनेशन की लिस्ट में 5 दमदार कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है। आइए बताते हैं कि कौन-कौन नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल है।

इन पांच पर गिरी नॉमिनेशन की गाज

हर सीजन की तरह, इस बार भी दूसरे हफ्ते में नॉमिनेशन होगा। इस वीकेंड के वॉर पर घर का पहला नॉमिनेशन होने वाला है। शो के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के नाम सामने आ चुके हैं। कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो शेयर किया है। इसमें 5 दमदार सदस्य के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद और आवेज दरबार का नाम शामिल है। ये पांचों ही सदस्य घर के अंदर अच्छा खेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन पांचों में वीकेंड के वॉर पर जनता किसे घर से बेघर करती है।

लोगों ने इस कंटेस्टेंट को बताया कमजोर

इस प्रोमो के सामने आते ही लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी है। ज्यादातर यूजर्स को लग रहा है कि आवेज दरबार शो से बाहर हो सकते हैं। कुनिका, मृदुल, तान्या और अमाल शो में खुलकर खेल रहे हैं और उनका गेम दिख भी रहा है। ऐसे में आवेज सबके सामने थोड़ा कमजोर नजर आ रहे हैं। फिलहाल फाइनल रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

