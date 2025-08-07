सामने आया पहले कन्फर्म सदस्य का नाम, ‘बिग बॉस 19’ में आएंगे ये फेमस यूट्यूबर

सलमान खान का रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के पहले कन्फर्म सदस्य का नाम सामने आया है। आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बिहार के यूट्यूबर शो में आने वाले हैं।

टेलीविजन और ओटीटी की दुनिया के चर्चित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का आगाज बहुत जल्द होने वाला है। सलमान शान के शो का प्रीमियर 24 अगस्त के दिन होगा। इसी बीच, शो के पहले कन्फर्म सदस्य का नाम सामने आया है। ये सदस्य वीडियो क्रिएटर और यूट्यूबर है। आपने पहचाना? नहीं! आइए आपको इस सदस्य का नाम बताते हैं।

सदस्य का नाम इस सदस्य का नाम पूरव झा है। सोशल मीडिया पर बिग बॉस की खबरें देने वाले पेज बिग बॉस तक ने दावा किया है कि पूरव झा का नाम लॉक कर दिया गया है। वहीं द खबरी का कहना है कि अभी तक मेकर्स ने सिर्फ 5 सदस्यों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

कौन हैं पूरव झा? पूरव झा का जन्म 11 अगस्त 2001 को मधुबनी, बिहान में हुआ। जब वह तीन साल के थे तब उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। 12वीं कक्षा में पूरव को एक्टिंग का चस्का लगा तो टिकटॉक पर वीडियोज बनाने शुरू किए। उन्होंने शुरुआत में इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर कॉमेडी स्किट्स और पॉपुलर पर्सनैलिटीज की पर्सोनेशन करके फेम हासिल किया। अभी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब चैनल पर 49 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं।