Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 finale week winner prediction tweet goes viral guess who can be top 3 Gaurav Khanna Pranit farrhana amaal
Bigg Boss 19: विनर के नाम के साथ टॉप 3 का ट्वीट वायरल, आपको भी लगता है ये शख्स ले जाएगा ट्रोफी?

Bigg Boss 19: विनर के नाम के साथ टॉप 3 का ट्वीट वायरल, आपको भी लगता है ये शख्स ले जाएगा ट्रोफी?

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Finale Week Buzz: बिग बॉस 19 का फिनाले वीक चल रहा है और इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लग रहे हैं। कई लोग इस साल के टॉप 5 से निराश हैं तो कुछ गणित लगा रहे हैं कि कौन जीत सकता है।

Wed, 3 Dec 2025 10:29 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 को विनर मिलने में कुछ ही समय बाकी है। सोशल मीडिया पर कई लोग अपने फेवरिट कंटेस्टेंट के विजेता बनने की बात लिख रहे हैं। वहीं काफी लोगों को लग रहा है कि इस बार टॉप 5 में आए कंटेस्टेंट उतने दमदार नहीं। एक ट्वीट काफी वायरल है। इसमें विनर के साथ फर्स्ट और सेकंड रनरअप का प्रिडिक्शन किया गया है। जरा चेक करें आपको भी लग सकता है कि फिनाले के दिन ये रिजल्ट होगा?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन बन सकता है विनर?

बिग बॉस 19 के विनर को लेकर X पर कई सारे प्रिडिक्शंस चल रहे हैं। सागर राठौड़ नाम की प्रोफाइल से ट्वीट है विनर गौरव खन्ना होंगे, रनरअप फरहाना भट्ट और सेकंड रनरअप प्रणित मोरे होंगे। इस पर लोगों के कई सारे रिएक्शंस दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, गौरव बहुत अच्छा इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिग बॉस जैसे रिऐल्टी शो में लोग सामने से ओपिनियन रखने वाले, निडर और स्टैंड लेने वाले इंसान से कनेक्ट करते हैं, गौरव में यही कमियां हैं। सच कहूं तो ये अगर टीवी स्टार ना होता तो काफी पहले निकल जाता।

bigg boss 19

टॉप 3 में नहीं होंगे अमाल

कुछ लोग हैरानी जता रहे हैं कि इस प्रिडिक्शन में अमाल टॉप 3 में नहीं हैं। कई लोग इस ट्वीट का सपोर्ट कर रहे हैं कि गौरव खन्ना ये सीजन जीत सकते हैं। वहीं एक ने लिखा है, अगर इस साल जीके जीतते हैं तो बिग बॉस के पास दर्शकों को देने के लिए कुछ नहीं। सोचिए फरहाना शो में नहीं होती तो ये लोग दर्शकों को क्या दिखाते।

गौरव ने की क्या गलती

कुछ लोग लिख रहे हैं कि गौरव खन्ना की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वह शुरू से ऐक्टिव नहीं दिखे। वहीं फरहाना कुछ ना कुछ कॉन्टेंट देती रहीं लेकिन उनकी भाषा खराब थी। अमाल ने सही चीज पर स्टैंड लिया पर गेम सीरियसली नहीं खेला। खैर विनर घोषित होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। बिग बॉस 19 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।