Bigg Boss 19: विनर के नाम के साथ टॉप 3 का ट्वीट वायरल, आपको भी लगता है ये शख्स ले जाएगा ट्रोफी?
Bigg Boss 19 Finale Week Buzz: बिग बॉस 19 का फिनाले वीक चल रहा है और इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लग रहे हैं। कई लोग इस साल के टॉप 5 से निराश हैं तो कुछ गणित लगा रहे हैं कि कौन जीत सकता है।
बिग बॉस 19 को विनर मिलने में कुछ ही समय बाकी है। सोशल मीडिया पर कई लोग अपने फेवरिट कंटेस्टेंट के विजेता बनने की बात लिख रहे हैं। वहीं काफी लोगों को लग रहा है कि इस बार टॉप 5 में आए कंटेस्टेंट उतने दमदार नहीं। एक ट्वीट काफी वायरल है। इसमें विनर के साथ फर्स्ट और सेकंड रनरअप का प्रिडिक्शन किया गया है। जरा चेक करें आपको भी लग सकता है कि फिनाले के दिन ये रिजल्ट होगा?
कौन बन सकता है विनर?
बिग बॉस 19 के विनर को लेकर X पर कई सारे प्रिडिक्शंस चल रहे हैं। सागर राठौड़ नाम की प्रोफाइल से ट्वीट है विनर गौरव खन्ना होंगे, रनरअप फरहाना भट्ट और सेकंड रनरअप प्रणित मोरे होंगे। इस पर लोगों के कई सारे रिएक्शंस दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, गौरव बहुत अच्छा इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिग बॉस जैसे रिऐल्टी शो में लोग सामने से ओपिनियन रखने वाले, निडर और स्टैंड लेने वाले इंसान से कनेक्ट करते हैं, गौरव में यही कमियां हैं। सच कहूं तो ये अगर टीवी स्टार ना होता तो काफी पहले निकल जाता।
टॉप 3 में नहीं होंगे अमाल
कुछ लोग हैरानी जता रहे हैं कि इस प्रिडिक्शन में अमाल टॉप 3 में नहीं हैं। कई लोग इस ट्वीट का सपोर्ट कर रहे हैं कि गौरव खन्ना ये सीजन जीत सकते हैं। वहीं एक ने लिखा है, अगर इस साल जीके जीतते हैं तो बिग बॉस के पास दर्शकों को देने के लिए कुछ नहीं। सोचिए फरहाना शो में नहीं होती तो ये लोग दर्शकों को क्या दिखाते।
गौरव ने की क्या गलती
कुछ लोग लिख रहे हैं कि गौरव खन्ना की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वह शुरू से ऐक्टिव नहीं दिखे। वहीं फरहाना कुछ ना कुछ कॉन्टेंट देती रहीं लेकिन उनकी भाषा खराब थी। अमाल ने सही चीज पर स्टैंड लिया पर गेम सीरियसली नहीं खेला। खैर विनर घोषित होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। बिग बॉस 19 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
