Bigg Boss 19 Buzz: गौरव खन्ना नहीं यह शख्स बन सकता है विनर? देखें सोशल मीडिया ट्रेंड्स

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Winner Prediction: बिग बॉस 19 के विनर को लेकर प्रिडिक्शंस और पोल्स का सिलसिला तेज हो चुका है। अब तक गौरव खन्ना का पलड़ा भारी चल रहा था अब कई ऐसे ट्वीट्स दिख रहे हैं जिसमें वह रनरअप बताए जा रहे हैं।

Thu, 4 Dec 2025 10:50 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले वीक चल रहा है, सोशल मीडिया पर विनर प्रिडिक्शन की बज तेज हो गई है। टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और तान्या मित्तल के नाम हैं। वोटिंग ट्रेंड्स में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे के बीच अब तक कड़ी टक्कर दिखती रही है। हालांकि बिग बॉस 19 के ज्यादातर दर्शक कन्फ्यूज हैं कि इस बार ट्रोफी किसको मिलनी चाहिए। ट्विटर (X) पर कुछ पेजज के प्रिडिक्शंस यहां देख सकते हैं।

क्या है सोशल मीडिया बज

Bigg Boss Scope पेज के प्रिडिक्शन के मुताबिक, फरहाना भट्ट बनेंगी, गौरव खन्ना रनरअप। तीसरी पोजिशन पर तान्या मित्तल, चौथी पर अमाल मलिक और पांचवीं पर प्रणित मोरे होंगे। एक और ने लिखा है, अफवाहें हैं कि फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की विनर बनेगी लेकिन इसका कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। एक और प्रिडिक्शन में फरहाना विनर दिख रही हैं। रनरअप दिख रही हैं। गौरव खन्ना तीसरी, तान्या चौथी और अमाल पांचवीं पोजिशन पर हैं। वहीं लाइव हिंदुस्तान के पोल में गौरव खन्ना आगे चल रहे हैं।



तरह-तरह की अफवाहें

कुछ गॉसिप पेजज लिख रहे हैं कि प्रणित मोरे विनर हो सकते हैं क्योंकि उनको जिताने का पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है। इस हिसाब से वह एमसी स्टैन जैसे विनर हो सकते हैं। कुछ ये भी लिख रहे हैं कि फरहाना भट्ट फिक्स विनर हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन में किसी से दोस्ती है।

