Bigg Boss 19: फिनाले को मिलेंगे टॉप 5, वोटिंग ट्रेंड्स में आगे प्रणित, इन दो कंटेस्टेंट्स पर लटकी तलवार
Bigg Boss 19 Voting Trends: सोशल मीडिया पर चल रहे वोटिंग ट्रेंड्स में से नॉमिनेटेड सदस्यों में से फरहाना और प्रणित टॉप पर दिख रहे हैं। जानें बॉटम में आए किस सदस्य पर लटकी तलवार।
बिग बॉस 19 को फिनाले वीक के लिए टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिलने वाले हैं। बुधवार को इविक्शन अनाउंस होगा। नॉमिनेटेड सदस्यों के लिए उनके फैन्स वोट्स कर रहे हैं। मंगलवार बुध तक वोटिंग लाइन्स खुली हैं। कुछ हैंडल्स ने ओपनिंग वोट ट्रेंड्स पोस्ट किए हैं जिनके हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। 1 दिसंबर दोपहर तक 5 नॉमिनेटेड लोगों में प्रणित मोरे टॉप पर थे। यहां चेक करें कौन किस नंबर पर रहा।
गौरव को छोड़ सारे नॉमिनेटेड
बिग बॉस 19 का फिनाले वीक चल रहा है। 7 दिसंबर को शो का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इस बीच एक कंटेस्टेंट का पत्ता कटेगा फिर टॉप 5 के बीच मुकाबला बचेगा। इस वीक गौरव खन्ना को छोड़कर सभी सदस्य नॉमिनेटेड हैं, जिनमें प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और मालती चाहर के नाम शामिल हैं। देखें कौन बॉटम में है।
ये हैं ट्रेंड्स
BB Insider HQ के ओपनिंग वोट ट्रेंड्स के मुताबिक, प्रणित मोरे नंबर 1 पर हैं और मालती चाहर बॉटम में हैं।
1.प्रणित मोरे
2.फरहाना भट्ट
3.अमाल मलिक
4.तान्या मित्तल
5.मालती चाहर
मालती हो सकती हैं बाहर?
यह ट्रेंड्स 1 दिसंबर दोपहर 1.30 बजे तक के हैं। इसके बाद आए कुछ ट्रेंड्स में फरहाना और प्रणित के बीच उठा-पटक चल रही है। किसी में फरहाना टॉप हैं तो किसी में प्रणित। ज्यादातर हैंडल्स दावा कर रहे हैं कि इस वीक मालती चाहर का पत्ता शो से कट सकता है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक इंतजार करना होगा। तब तक शो से जुड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ।
