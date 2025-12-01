Bigg Boss 19: मिड वीक इविक्शन में कट सकता है इस शख्स का पत्ता, देखें कौन हो सकते हैं टॉप 5

संक्षेप: Bigg Boss 19 Finale Week Updates: बिग बॉस 19 का फिनाले वीक चल रहा है। अब शो में 6 कंटेस्टेंट बचे हैं इनमें से एक के मिड वीक इविक्शन में बाहर होने की खबर है। यहां देखें कौन कितने पानी में है।

बिग बॉस 19 में फिनाले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7 दिसंबर को इस सीजन के विनर की घोषणा हो जाएगी। इससे पहले टॉप 5 कंटेस्टेंट्स पर मंथन जारी है। रीसेंटली शहबाज और अशनूर का शो से पत्ता कट चुका है। अब 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। इनमें गौरव खन्ना को छोड़कर अमाल मलिक, मालती चाहर, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट नॉमिनेटेड हैं। रिपोर्ट्स हैं कि मिड वीक इविक्शन में इनमें से एक कंटेस्टेंट बाहर हो जाएगा और इस तरह बिग बॉस 19 को 5 फाइनलिस्ट मिलेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरहाना और गौरव के बीच टक्कर बिग बॉस 19 के नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट्स को बचाने के लिए वोटिंग लाइन्स मंगलवार सुबह तक खुली हैं। इविक्शन की घोषणा बुधवार यानी मिड वीक में हो जाएगी। माना जा रहा है कि मालती चाहर या तान्या मित्तल में से एक सफर बिग बॉस 19 से खत्म होने वाला है। सोशल मीडिया पर चल रही पॉप्युलैरिटी रैंकिंग में 1 दिसंबर सुबह 10 बजे तक की रिपोर्ट में मालती चाहर बॉटम में चल रही हैं। BBTak ने ट्रेंड रिजल्ट पोस्ट किया है इसमें फरहाना भट्ट टॉप पर हैं। गौरव खन्ना दूसरे नंबर पर हैं। प्रणित मोरे तीसरे, अमाल चौथे, तान्या पांचवें और मालती छठवें नंबर पर हैं।



