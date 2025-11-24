Bigg Boss 19: फिनाले वाले दिन ‘बिग बॉस 19’ के इस सदस्य के घर से नहीं आएगा कोई? लाइव आकर कहा…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Finale: सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का फिनाले अब करीब है। दो हफ्ते बाद मेकर्स को ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी का हकदार मिल जाएगा।

‘बिग बॉस 19’ में अब सिर्फ 8 सदस्य बचे हैं। फिनाले नजदीक है इसलिए गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, शहबाज बदेशा, मालती चाहर, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन इस बीच खबर आई है कि ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले वाले दिन हो सकता है किसी एक सदस्य के घरवाले नहीं आएं। किसके? आइए बताते हैं।

कौन है ये सदस्य? दरअसल, रविवार के दिन मृदुल तिवारी इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे। उन्होंने पहले आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के साथ इंस्टा लाइव पर मस्ती मजाक किया। फिर गौरव खन्ना की पत्नी को इंस्टा पर जोड़ा। आकांक्षा ने कहा कि उन्हें मृदुल और गौरव की दोस्ती बहुत पसंद आई। इसके बाद आकांक्षा ने कहा, ‘अगर मैं फिनाले में नहीं आ पाऊं क्योंकि मेरे शूट चल रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है तो मैं चाहती हूं कि आप गौरव को ये मैसेज दे देना कि मैंने बहुत कोशिश की थी।’

क्या बोले मृदुल? मृदुल ने आगे कहा, ‘अरे परेशान मत हो भाभी। मैं जाऊंगा और अपने भाई के साथ ट्रॉफी लेकर आऊंगा।’ आकांक्षा बोलीं, ‘मैं कोशिश कर रही हूं क्योंकि मैं खुद आप सबसे मिलना चाहती हूं और गौरव के साथ रहना चाहती हूं। गौरव भी चाहते हैं कि ट्रॉफी के साथ मैं भी उनके साथ रहूं तो कोशिश पूरी है, लेकिन अगर नहीं आ पाऊं तो उन्हें मेरा मैसेज दे देना।’