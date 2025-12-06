Amaal Malik: अमाल मलिक के बारे में सब कुछ जानिए, पढ़ाई से लेकर परिवार और शो में सफर तक

संक्षेप: Amaal Mallik Full Profile: अमाल मलिक के बारे में जानिए सब कुछ। क्या है सलमान खान से रिश्ता? क्यों मिला था म्यूजिक इंडस्ट्री के कबीर सिंह का टैग? कैसा रहा है बिग बॉस हाउस में अमाल मलिक का सफर।

Amaal Mallik Full Profile: सिंगर अमाल मलिक बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले तक का सफर तय करने में कामयाब रहे हैं। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो में 3 महीने से ज्यादा वक्त तक रहकर उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीता। बिग बॉस 19 के विजेता का खिताब और प्राइज मनी जीतने की कगार पर खड़े अमाल मलिक के बारे में बहुत से लोग अभी तक यह नहीं जानते कि वो कौन हैं और टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो में आने से पहले उनकी उपलब्धियां क्या हैं, तो चलिए जानते हैं अमाल मलिक की कहानी।

अमाल मलिक का परिवार और एजुकेशन अमाल मलिक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर डब्बू मलिक और ज्योति मलिक के बेटे हैं। अमाल के भाई अरमान मलिक, दादा सरदार मलिक और चाचा अनु मलिक, सभी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। साल 1990 में जन्मे अमाल मलिक की उम्र 35 साल है और महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मे अमाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं पर जमनाबाई स्कूल से की थी। इसके बाद मुंबई में ही एन.एम. कॉलेज से बी.कॉम किया और फिर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक (लंदन) से वेस्टर्न क्लासिकल, जैज और रॉक म्यूजिक में कोर्स किया।

अमाल मलिक का करियर और उपलब्धियां अमाल मलिक ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और लगन से अपनी अलग पहचान बनाई है। साल 2014 में उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'जय हो' के जरिए बतौर म्यूजिशियन शुरुआत की। इसी वजह से उनके सलमान खान के साथ अच्छे और करीबी संबंध हैं। लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला साल 2015 में आई फिल्म 'रॉय' से। इस फिल्म का गाना 'सूरज डूबा है' सुपरहिट हो गया और लोग अमाल को जानने लगे। 'मैं रहूं या ना रहूं', 'कौन तुझे', 'चले आना' और 'बोल दो ना जरा' उनके वो सुपरहिट गाने हैं, जिनकी वजह से अमाल मलिक को लोग जानते हैं। अमाल मलिक ने फिल्मफेयर, आईफा और मिर्ची म्यूजिक जैसे अवॉर्ड मिल चुके हैं।