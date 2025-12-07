Hindustan Hindi News
'कश्मीर से एक लड़की आई है जिसने…', फरहाना के लिए कुनिका ने मांगे वोट, पोस्ट किया खास वीडियो

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Grand Finale: सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को आज यानी 7 दिसंबर को अपना विनर मिल जाएगा। फिनाले से पहले कुनिका सदानंद ने एक वीडियो पोस्ट कर फरहाना के लिए वोट्स मांगे हैं। 

Dec 07, 2025 07:52 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का खेल आज यानी 7 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। आज जनता के सामने उनका विनर होगा। ग्रैंड फिनाले से पहेल घर में मौजूद टॉप 5 के सपोर्टर्स ने वोट अपील तेज कर दी है। लोग अपने पसंदीदा लोगों के लिए सोशल मीडिया पर वोट मांग रहे हैं। घर की सदस्य रह चुकीं कुनिका सदानंद ने भी वोट अपील की है। उन्होंने एक इमोशनल वीडियो पोस्ट कर फरहाना भट्ट के लिए वोट मांगे हैं।

फरहाना के बारे में क्या बोलीं कुनिका सदानंद

कनिका ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कुनिका और फरहाना के घर के अंदर के कुछ यादगार पल एक साथ दिखाए गए हैं। वीडियो में बैकग्राउंड में कुनिका की अवाज आ रही है। कुनिका कहती हैं- ये वीडियो फरहाना के सभी फैंस के लिए। आप सब जानते हैं कश्मीर से एक लड़की आई है जिसने अभी तक भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया और इस घर में भी उतार-चढ़ाव देखे। मगर असल में वो हिरोइन दिखी। मैं चाहती हूं आप उसके लिए वोट करें ताकि वो यहां से विजेता बनकर जाए और कश्मीर के और बहुत सारे लड़के-लड़कियां प्रेरित हों। और उन्हें इसी तरह मुंबई में आकर काम मिले। प्लीज फरहाना के लिए वोट करें-माय डार्लिंग फरू।

कुनिका ने मांगे फरहाना के लिए वोट

इस वीडियो के साथ कुनिका ने कैप्शन लिखा- स्ट्रगल्स से लेकर मजबूती तक…फरहाना की जर्नी पावरफुल और प्रेरणा देने वाली रही है। ये उनका वक्त है। चलिए उन्हें वोट करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं।

फरहाना और कुनिका का रिश्ता

कुनिका और फरहाना के रिश्ते की बात करें तो शो की शुरुआत में दोनों के रिश्ते में बहुत कड़वाहट थी। दोनों ने एक दूसरे को बहुत सी भद्दी बातें बोली थीं। फरहाना ने कई बार कुनिका की उम्र को लेकर भी उनका मजाक उड़ाया। वहीं, कुनिका ने फरहाना को गटरमाउथ बुलाया था। हालांकि, कुनिका के घर से बाहर आने से कुछ दिन पहले ही कुनिका और फरहाना के रिश्ते सुधर गए थे।

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
