Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट ने अभिषेक को बताई अपनी इमोशनल कहानी, बजाज बोले- तभी यहां सब झेल लेती हो

संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में फरहाना भट्ट ने पहली बार अपने पिता के बारे में बात की। उन्होंने अभिषेक बजाज को बताया कि उनकी और उनके पिता की नहीं बनती है।

‘बिग बॉस 19’ के आज के एपिसोड में फरहाना भट्ट ने अपनी जिंदगी का एक बेहद दर्दनाक और इमोशनल पहलू शेयर किया। दरअसल, अभिषेक बजाज, फरहाना के पास गए और उन्होंने फरहाना से पूछा, “आप सिंगल चाइल्ड हो?” फरहाना बोलीं, “हां।” अभिषेक ने फिर पूछा, “कोई कजिन?” इस पर फरहाना ने कहा, “मैं अपने फादर के परिवार वालों को नहीं जानती हूं। मेरी मम्मा का मेरे फादर के साथ बहुत लंबे समय तक केस चल रहा था। मैं उनसे मिली भी नहीं आज तक। वो सिर्फ मेरे बायोलॉजिक फादर हैं। बाप कोई भी बन सकता है, लेकिन पापा हर कोई नहीं बन सकता।”

अभिषेक ने फरहाना को समझाते हुए कहा, “कोई बात नहीं। हर इंसान से गलती होती है।” फरहाना बोलीं, “वो उनकी लाइफस्टाइल है, गलती नहीं है। वो अच्छे फादर नहीं हैं।” अभिषेक ने कहा, “उन्हें जानने की तो कोशिश करो।” फरहाना बोलीं, “उसकी बेटियां मेरे घर पर ही रहती हैं। वो रोती रहती हैं कि हमें ऐसा बाप मिला है। भरोसा करो, अगर वो अभी मेरे साथ होते तो मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रख पाती।”