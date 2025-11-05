Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: अमाल मलिक की चाची ने फरहाना भट्ट को कहा था आतंकवादी, एक्ट्रेस ने दर्ज किया मानहानि का केस

संक्षेप: Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट के परिवारों ने अमाल मलिक की चाची के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। दरअसल, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान फरहाना को आतंकवादी कहा था।

Wed, 5 Nov 2025 05:33 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट्स फरहाना भट्ट और अमाल मलिक घर के अंदर लड़ रहे हैं। वहीं उनके परिवार वाले बाहर लड़ रहे हैं। खबर आ रही है कि फरहाना भट्ट के परिवार ने अमाल मलिक की आंटी रौशन गैरी भिंदर, यूट्यूब चैनल फिफाफूज और यूट्यूब इंडिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। दरअसल, रौशन गैरी भिंदर ने फिफाफूज को दिए इंटरव्यू में फरहाना को ‘आतंकवादी’ कहकर संबोधित किया था।

फरहाना के परिवार ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि इस वीडियो में झूठे, भड़काऊ और छवि खराब करने वाले आरोप लगाए गए हैं। परिवार ने कहा कि वे इन आरोपों का जवाब कानूनी और सम्मानजनक तरीके से देंगे, साथ ही मीडिया और जनता से अपील की कि ऐसे फेक और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को शेयर न करें।

शिकायत में 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही विवादित वीडियो को तुरंत हटाने, पब्लिक अपॉलजी जारी करने और भविष्य में इस तरह की गलत जानकारी फैलाने पर रोक लगाने की मांग भी गई है। यह नोटिस रौशन गैरी भिंदर, फिफाफूज चैनल और यूट्यूब इंडिया को भेजा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र महिला आयोग को भी मामले की जांच के लिए कॉपी भेजी गई है।

फरहाना भट्ट फिलहाल ‘बिग बॉस 19’ के घर के अंदर हैं लेकिन बाहर उनका परिवार इस पूरे मामले को गंभीरता से संभाल रहा है और उनका पूरा साथ दे रहा है।

