बिग बॉस 19 की फरहाना भट्ट ने अजय देवगन के साथ इस फिल्म में किया है काम, पहले ही सीन में थे दोनों

संक्षेप: बिग बॉस 19 नजर आ रही फरहाना भट्ट ने अजय देवगन के साथ फिल्म में काम किया है। इस फिल्म के पहले ही सीन में फरहाना नजर आती हैं। इसके अलावा उन्होंने कम ही उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख लिया था।

Tue, 28 Oct 2025 10:41 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में नजर आ रही फरहाना भट्ट अपने गेम से पॉपुलर कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना को जबरदस्त टक्कर दे रही है। नौवें हफ्ते तक आते-आते फरहाना का गेम बदल गया है। शो में नेहल के साथ उनकी दोस्ती पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब उन्हें तान्या मित्तल के साथ देखा जा रहा हैह। बिग बॉस में नजर आने से पहले तान्या ने कुछेक फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में काम किया है। एक्ट्रेस ने खुद बताया कि कश्मीर से फिल्मों का सफर तय करना उनके लिए आसान नहीं था। फरहाना, अजय देवगन की भी फिल्म में नजर आ चुकी हैं।

रोहित शेट्टी की फिल्म में किया काम

फरहाना ने अपने जोश टॉक में बताया था कि जब वो 10 वीं में थीं तभी उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था। वो मॉडलिंग और लोकल स्तर पर ऑडिशन भी दे रही थीं। इसी दौरान उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म लैला मजनू मिली जिसमें उन्होंने जसमीत का किरदार निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं फरहाना ने अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन में भी कुछ सेकंड का किरदार निभाया था।

अजय देवगन के साथ सीन

रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम अगेन के शुरुआत में एक सीन है जब अजय देवगन विलेन बने जैकी श्रॉफ को पकड़ने के लिए कश्मीर जाते हैं। स्क्रीन पर एक जर्नलिस्ट नजर आती हैं। ये जर्नलिस्ट कोई और नहीं बल्कि फरहाना भट्ट ही थीं। अजय देवगन का पहला ही सीन फरहाना के साथ था जिसमें वो एक्टर से कश्मीर दौरे पर सवाल पूछती हैं।

मुश्किल सफर

फरहाना भट्ट ने बताया था कि उनके घर में वो पहली लड़की थीं जिन्होंने जींस पहनने की हिम्मत दिखाई थी। उन्हें उनके रिश्तेदारों ने फिल्मों में काम नहीं करने और परिवार से दूरी बनाने की सलाह दी थी। फरहाना ने अपने सगे रिश्तों को पीछे छोड़ फिल्मों में रास्ता बनाया और अब बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं।

