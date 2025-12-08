Bigg Boss 19 : गौरव खन्ना से हारने के बाद फरहाना बोलीं- ट्रॉफी उन्होंने जीती, लेकिन मैंने
फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक थीं। गौरव खन्ना और उनके बीच टफ कॉम्पटीशन था। हालांकि गौरव ही फाइनली ट्रॉफी लेकर गए। शो खत्म होने के बाद फरहाना ने अपने दिल की बात कही।
बिग बॉस 19 का फिनाले हो गया है और गौरव खन्ना इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर गए हैं। गौरव जहां विनर बने, वहीं दूसरी नंबर पर फरहाना भट्ट आई हैं। फरहाना और गौरव के बीच टफ कॉम्पटीशन था, लेकिन आखिर में गौरव ही बाजी मार गए। अब फिनाले के बाद फरहाना ने मीडिया के साथ बात करते हुए अपनी जर्नी पर बात की। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी पर मेरी नजर कभी थी ही नहीं।
फरहाना ने बताया अपना मकसद
फरहाना ने कहा, ‘मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं लोगों का दिल जीतूं और लोगों के दिलों में अपना घर करूं। तो वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है। ट्रॉफी मिले ना मिले।’
मैंने दिल जीता
फरहाना ने आगे कहा, 'ट्रॉफी उनको(गौरव खन्ना) को मिली, मैंने दिल जीता'। उनका यह भी मानना है कि वह अपने गेम को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थीं। उन्हें विनर का तो नहीं, लेकिन यह जरूर पता था कि वह टॉप 2 में आएंगी।
टीवी के हर मौके को करेंगी एक्सेप्ट
फरहाना का मानना है कि उनकी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। वह बोलीं, ‘टीवी ने मुझे
