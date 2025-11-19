Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट को आई अपने अब्बू की याद, मां ने बताया किसे पुकारती हैं इस नाम से

Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट को आई अपने अब्बू की याद, मां ने बताया किसे पुकारती हैं इस नाम से

संक्षेप: बिग बॉस 19 का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें फरहाना अपने अब्बू के बारे में बात करती दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि इस घर में अचानक पुराना सब याद आता है। अब्बू की याद आती है।

Wed, 19 Nov 2025 11:47 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में इस समय फैमिली वीक चल रहा है। कुनिका, गौरव, अश्नूर के परिवार वालों के बाद आज के एपिसोड में फरहाना की अम्मी आने वाली हैं। शो का एक प्रोमो भी सामने आया है जहां एक्ट्रेस अपनी मां को सामने देख उनके पैरों में गिर रोने लगती है। अब एक नया प्रोमो भी सामने आया है जिसमें उन्हें अपने अब्बू के बारे में बात करते हुए देखा जाता है। अम्मी भी एक्ट्रेस के अब्बू से पहली मुलाकात का जिक्र करती दिख रही हैं।

फरहाना को अब्बू की आई याद?

एक नए वीडियो में देखा जा सकता है कि फरहाना अपने अब्बू के बारे में बात करती दिखती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अचानक अब्बू की याद आई कि वो कैसे मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। इसके बाद फरहाना की अम्मी कहती हैं कि ये अपने नानू को ही अब्बू मानती है। यानी फरहाना अपने अपने अब्बू नहीं बल्कि अपने नाना की बात कर रही हैं जिन्हें वो अब्बू कहती हैं। एक्ट्रेस की मां ने आगे बताया कि फरहाना ने अपने असली अब्बू को जीवन में सिर्फ एक बार देखा है वो भी पीछे से।

सबसे चर्चित कंटेस्टेंट

बता दें, बिग बॉस में नजर आ रही फरहाना को इम्तियाज अली की फिल्म लैला मजनू में एक छोटे से रोल में देखा गया था। इसके अड़ एक्ट्रेस ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम में भी काम किया है।फिलहाल अपने विचारों, गेम के चलते बिग बॉस की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट बनी हुईं हैं। शो में फरहाना को अमाल, गौरव, कुनिका से लड़ाई करते हुए देखा गया है। अब ऑडियंस को आज के एपिसोड का इंतजार हो रहा है।

