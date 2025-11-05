Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के सामने बोलीं फरहाना भट्ट, ‘मुझे लगता है कि मैं टीवी करके अपना थिएटर जाया कर दूंगी’

संक्षेप: फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद और शहबाज बदेशा के सामने कहा कि वह टीवी नहीं करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने टीवी किया तो उनका थिएटर करना बर्बाद हो जाएगा।

Wed, 5 Nov 2025 12:03 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में फरहाना भट्ट ने टीवी इंडस्ट्री को लेकर आपत्तिजनक बात कही। हुआ ये कि जब फरहाना तैयार होकर आईं तो गौरव खन्ना ने उन्हें देखकर शाहबाज बदेशा से कहा, ‘ये टीवी नहीं करना चाहती।’ शाहबाज ने पूछा, ‘अच्छा, तुम फिल्में करना चाहती हो?’ तो फरहाना बोलीं, ‘मैंने थिएटर किया है यार।’ गौरव ने पूछा, ‘क्यों? थिएटर वाले टीवी नहीं करते क्या?’ इस पर फरहाना ने कहा, ‘मैं तो नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि अगर मैं टीवी करूं तो अपना थिएटर वाला टैलेंट बर्बाद कर दूंगी।’

गौरव ने कहा, ‘नहीं, बात सही है। सब अगर टीवी में आ जाएंगे तो थिएटर कौन करेगा? थिएटर अच्छा होता है।’ ये सुनकर फरहाना हंसने लगीं। इसके बाद फरहाना धीरे से जाकर कुनिका सदानंद से बोलीं, ‘गौरव को बात दिल पर लग गई, कुनिका जी।’

शाहबाज ने पूछा, ‘तुम्हें फिल्मों में मेन लीड बनना है?’ फरहाना ने कहा, ‘इंशाअल्लाह।’ शाहबाज बोले, ‘तुम्हें मेन लीड का रोल मिल जाएगा?’ फरहाना ने कहा, ‘हाँ! ऐसे क्यों पूछ रहे हो?’ शाहबाज ने कहा, ‘अगर तुम मेन लीड बनना चाहती हो तो मैं भी आयरनमैन बनना चाहता हूँ।’ इस पर फरहाना बोलीं, ‘हाँ तो बन जाओ। तुमसे मैं बेहतर हूँ। शक्ल-सूरत भी है और टैलेंट भी, तो क्यों नहीं बन सकती?’ इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

कुनिका ने फिर फरहाना को समझाया, ‘ऐसा कभी मत कहना कि मैं ये नहीं करूंगी। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जो फिल्मों के हीरो थे और कहते थे कि हम टीवी में कभी काम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में करना पड़ा। आज टीवी फिल्मों से भी बड़ा है।’ फरहाना बोलीं, ‘टीवी बहुत हैक्टिक है, कुनिका जी।’ कुनिका ने कहा, ‘लेकिन टीवी में जितना फेम मिलता है…’ फरहाना बोलीं, ‘टीवी में ओवरएक्सपोज हो जाते हैं।’ इस पर कुनिका ने कहा, ‘ऐसा कुछ नहीं होता। मनोज बाजपेयी भी टीवी से आए हैं।’

