Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट की दोस्ती में आई दरार, तान्या बोली- कोई डरता नहीं हैं तुझसे
संक्षेप: बिग बॉस 19 में नई दोस्त बनीं तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई है। शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें तान्या कहती हैं कि कोई फरहाना से डरता नहीं है। वहीं अयान दोनों के बीच बहस कम करने की कोशिश करते दिखते हैं।
बिग बॉस 19 में नजर आ आ रही तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट में गहरी दोस्ती दिखाई जा रही थी। चिट्ठी वाले टास्क एक बाद से तान्या ने फरहाना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी रहीं। लेकिन फिनाले से ठीक तीन हफ्ते पहले दोनों के बीच विवाद हो गया है। इस विवाद के बाद इनकी दोस्ती बचेगी या नहीं ये देखना मजेदार होने वाला है। इस विवाद में फरहाना ने तान्या को कह दिया कि वो उनकी गुलाम बनने की कोशिश कर रही हैं।
तान्या और फरहाना में हुई लड़ाई
तान्या और फरहाना की दोस्ती में दरार आ गई है। दरअसल, फरहाना गार्डन एरिया में थूक देती हैं। ये तान्या को पसंद नहीं आता। वो कहती हैं कि उन्हें यहां नहीं थूकना चाहिए। इसके जवाब में फरहाना कहती हैं कि वो उनका दिमाग न खराब करें। तान्या कहती हैं कि कोई उनसे डरता नहीं है और कोई उनका गुलाम नहीं है। इसके जवाब में फरहाना कहती हैं कि वो जानबूझकर ऐसे मुद्दे हाईलाइट करती हैं और अब खुद गुलाम बनने की कोशिश कर रही हैं। दोनों के बीच विवाद होता देख कुनिका के बेटे अयान बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं।
तान्या ने बढ़ाया था दोस्ती का हाथ
चिट्ठी वाले टास्क के बाद से घरवाले उनके एक्शन के खिलाफ थे। ऐसे में तान्या ने नीलम से अपनी दोस्ती भुलाकर फरहाना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दोनों के बीच कई टास्क में खास बांड दिखा था। दोनों एक दूसरे को गेम में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती दिखीं। कमजोर पड़ने पर एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन अब लगता है फिनाले के नजदीक आते-आते दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है।
फैमिली वीक स्पेशल
बता दें, इस समय शो में फैमिली वीक चल रहा है। सोमवार के एपिसोड में कुनिका के बेटे अयान और अश्नूर के पिता गुरमीत शो में आए थे। आज के एपिसोड में फरहाना की मां और गौरव खन्ना की पत्नी आने वाली हैं। ये फैमिली वीक ऑडियंस के लिए खास होने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।