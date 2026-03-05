Hindustan Hindi News
फरहाना भट्ट ने ओल्ड एज होम में मनाया होली का जश्न, वायरल हुईं दिल छू लेने वाली तस्वीरें

Mar 05, 2026 08:33 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Farrhana Bhatt Holi Celebration: फरहाना भट्ट ने अपनी होली सेलिब्रेशन की फोटोज पोस्ट की हैं। दरअसल, उन्होंने इस बार होली दो तरह से मनाई थी। यहां देखिए तस्वीरें।

फरहाना भट्ट ने ओल्ड एज होम में मनाया होली का जश्न, वायरल हुईं दिल छू लेने वाली तस्वीरें

‘बिग बॉस 19’ फेम फरहाना भट्ट ने इस साल अलग तरह से होली सेलिब्रेट की। उन्होंने पहले अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के लोगाें के साथ पार्टी की। फिर एल्डर केयर सेंटर गईं। ओल्ड एज होम में उन्होंने बुजुर्गाें के साथ होली मनाई। उन्हें तोहफे दिए और उनके साथ समय बिताया। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट की तारीफ हो रही है।

होली सेलिब्रेशन की तस्वीरें

फरहाना ने अपने सोशल मीडिया पर इस खास सेलिब्रेशन की अनफिल्टर्ड तस्वीरें भी शेयर की हैं। एक फोटो में वह एक बुजुर्ग महिला को मिठाई खिलाती नजर आ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में एक दादी मां उन्हें प्यार से चूमती दिख रही हैं। चेहरे पर गुलाल और आंखों में खुशी लिए फरहाना इन तस्वीरों में बेहद सुकून में नजर आ रही हैं।

फरहाना का कैप्शन

फोटोज पोस्ट कर फरहाना ने कैप्शन में लिखा, ‘मैंने अपनी होली सबसे खूबसूरत लोगों के साथ बिताने का फैसला किया… और सच कहूं तो, मैंने जितना दिया उससे ज्यादा प्यार पाया। आज मैंने जो मुस्कान देखी, वही मेरा असली होली सेलिब्रेशन था। कुछ पलों को फिल्टर की जरूरत नहीं होती… वे बस हमेशा आपके दिल में रहते हैं।’

पिछले दिनों हुई थीं ट्रोल

दरअसल, फरहाना ने इंस्टा बॉलीवुड को दिए बयान में ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया था। उन्होंने उन्हें मसीहा और सबके दिलों में रहने वाला बताया था। यही कारण था कि उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। यहां तक की हिना खान के पति रॉकी जायसवाल ने भी उनका नाम लिए बिना उनपर निशाना साधा था।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

