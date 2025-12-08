Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 : फरहाना ने गौरव को बताया अनडिजर्विंग, बोलीं- कुछ किया नहीं, लेकिन...

Bigg Boss 19 : फरहाना ने गौरव को बताया अनडिजर्विंग, बोलीं- कुछ किया नहीं, लेकिन...

संक्षेप:

फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना के बीच फिनाले में कड़ी टक्कर थी। दोनों को फैंस का खूब सपोर्ट था। ट्रॉफी हालांकि गौरव जीते। अब फरहाना ने उन्हें अनडिजर्विंग विनर बताया है।

Dec 08, 2025 10:39 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना की टफ कॉम्पटीशन थीं। लेकिन आखिर में गौरव ही ट्रॉफी लेकर गए। गौरव की जीत पर जहां उनके फैंस खुश हुए हैं, वहीं कुछ को उनकी जीत डिजर्विंग नहीं लगती है। अब फरहाना से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गौरव ने कुछ काम ही नहीं किया है शो के एंड तक।

गौरव ने शो में कुछ नहीं किया

फरहाना से पूछा गया कि क्या गौरव उन्हें डिजर्विंग विनर लगते हैं तो उन्होंने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं लगता क्योंकि उन्होंने कभी बिग बॉस में कुछ नहीं किया। एक भी चीज उन्होंने ऐसी नहीं काम नहीं किया कि वह विनर बनें। लेकिन क्योंकि वह टीवी और रिएलिटी शो का पार्ट रहे हैं तो हो सकता है उन्हें टीवी ऑडियंस ने वोट किए हों तो उनको रिस्पेक्ट है उनकी च्वाइस को।

कैसा था दोनों का गेम

बता दें कि शो के दौरान जहां फरहाना काफी लाउड और ड्रामा क्रिएट करती थीं, वहीं गौरव ज्यादातर शांति से सब हैंडल करते हैं। गौरव शुरू में शांत रहे, लेकिन शो के एंड तक उन्होंने रियल गेम खेलना शुरू कर दिया।

वैसे फरहाना ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि भले ही गौरव ने ट्रॉफी जीती है, लेकिन उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। फरहाना ने कहा कि उनकी नजर ट्रॉफी पर थी ही नहीं।

