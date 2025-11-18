Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg boss 19 farrahana mother thanks this contestant, gaurav khanna wife advices him to stay away from pranit
Bigg Boss 19: फरहाना की मां ने आते ही इस कंटेस्टेंट का किया शुक्रिया, गौरव की पत्नी ने कहा प्रणित से बनाओ दूरी

संक्षेप: बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में फरहाना की मां घर में आने वाली हैं। उन्होंने आते ही इस कंटेस्टेंट को खास बात के लिए शुक्रिया किया। वहीं गौरव की पत्नी ने उन्हें इस कंटेस्टेंट से दूर रहने की सलाह दी है।

Tue, 18 Nov 2025 05:57 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 अपने फिनाले से अब सिर्फ तीन हफ्ते दूर है। शो में कुछ ही कंटेस्टेंट बचे हैं जो ऑडियंस को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस बीच शो में फैमिली वीक चल रहा है। कंटेस्टेंट की हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके घरवाले शो में आ रहे हैं। सोमवार के एपिसोड में कुनिका के बेटे अयान और अश्नूर के पिता आए थे। अब आज के एपिसोड में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा और फरहाना की मां आने वाली हैं।

फरहाना की मां ने कहा थैंक्यू

खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज के एपिसोड में फरहाना की मां के आने के बाद माहौल इमोशनल हो जाएगा। उन्होंने आते ही गौरव खन्ना को बेटी फरहाना को दोबारा शो में लाने के लिए शुक्रिया कहा। दरअसल, शो की शुरुआत में फरहाना को सभी ने मिलकर एविक्ट कर दिया था. इसके बाद उनकी मां ने फरहाना को गौरव के काम पर सवाल उठाने के लिए बेटी को गलत बताया। इसके अलावा मां ने मालती को बेटी को गलत कहने और उनके काम के बारे में बुरा बोलने के लिए फटकार लगाई।

गौरव खन्ना की पत्नी ने दी ये सलाह

इसके अलावा आज के एपिसोड में गौरव खन्ना की एक्ट्रेस पत्नी आकांक्षा शो में आएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा, गौरव को उनके पदोस्त प्रणित से दूरी बनाने के लिए कहती दिखेंगी। आकांक्षा ने गौरव से कहा जो अपना दोस्त का नहीं हुआ वो आपका भी नहीं होगा। अब आकांक्षा की इन बातों को गौरव कितनी गंभीरता से लेते हैं ये देखने का इंतजार हो रहा है।

टास्क करना होगा परफॉर्म

बता दें, इसके अलावा घर में एक टास्क भी होने वाला है। गौरव और उनकी पत्नी को एक बॉल बैलेंस करने वाला टास्क परफॉर्म करना होगा। इस टास्क की संचालक होंगी फरहाना और उनकी मां। वहीं आने वाले दिनों में तान्या मित्तल, अमाल मलिक, शाहबाज और मालती के घर से उनके परिवार के सदस्य आने वाले हैं।

Bigg Boss 19

