Bigg Boss 19: बवालिया होने वाला है 'वीकेंड का वार', सलमान के सामने आएगी मालती चाहर की असलियत

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इस दिनों अपने पूरे चरम पर हैं। ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बिग बॉस के घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस शो में जब से क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की एंट्री हुई है, घर की पूरी सत्ता ही बदल गई है। मालती पहले से ही घरवालों के दिमाग की पूरी स्टडी करके आई हैं। इसी वजह से डे वन से ही लाइमलाइट में बनी हुई हैं। मालती शो की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखी जा रही हैं। ऐसे में इस बार का वीकेंड का वार बेहद खास होने वाला है। एक तरफ जहां सलमान खान घर के कुछ लोगों की क्लास लगाएंगे। वहीं, दूसरी तरफ प्रतीक मोरी अपनी कॉमेडी का तड़का लगाएंगे। तो वहीं, मिताली की पोल खुलने वाली है।

प्रणित ने उड़ाया मालती का मजाक 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में हर बार की तरह इस बार भी कई कंटेस्टेंट पर सलमान खान बसरते दिखे। प्रोमो में दिखाया गया कि सलमान कहते हैं, 'कल रात को इस घर में एक अलग ही वाइब चल रहा था। इसका पूरा मजा लिया प्रणित ने। एक एंटरटेनिंग स्टैंड अप करके।'

बर्तन धोने को लेकर की कॉमेडी इसके बाद प्रणित पूरे स्वैग के साथ एंट्री करते हैं। प्रणित आते ही मालती पर कॉमेडी करने करना शुरू कर देते हैं। वो मालती का हाथ देखते हुए उनके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रणित, मालती के बर्तन धोने की बात को लेकर उनका मजाक बनाते हैं। उनकी बातें सुनकर सलमान सहित सभी घरवाले जमकर हंसते हैं।