Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने फरहाना को बताया सांप, इस खिलाड़ी को मिला घर के सुअर का टैग

Bigg Boss 19: सलमान खान ने जब घरवालों के एनिमल टास्क दिया तो चुनौती यह थी कि कौन किस खिलाड़ी को कौन से जानवर का टैग देगा। इस टास्क के दौरान खिलाड़ी अपनी लिमिट क्रॉस करते दिखाई पड़े।

रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' में मेकर्स खिलाड़ियों को भड़काने के अजब-अनोखे तरीके ढूंढते रहते हैं। एक हालिया टास्क में बिग बॉस ने घरवालों को कुछ जानवरों के स्टिकर दिए और हर कंटेस्टेंट से आदतों के मुताबिक उनके को-कंटेस्टेंट को किसी एक जानवर का टैग देने को कहा। इस टास्क के दौरान गौरव खन्ना, तान्या मित्तल और अमाल मलिक लिमिट क्रॉस करते नजर आए। नए प्रोमो वीडियो में खुद को सुअर और सांप जैसे टैग मिलने के बाद घरवालों के रिएक्शन देखने लायक थे। इस टास्क का असर बिग बॉस 19 में दर्शकों को जल्द ही नजर आ सकता है।

किस खिलाड़ी को मिला कौन से जानवर का टैग? सलमान खान जब गौरव खन्ना से पूछते हैं कि आपके हिसाब से कौन घर में अपने रंग बदल रहा है? तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने गिरगिट वाला स्टिकर नेहल चुदास्मा को देते हुए कहा, "नेहल पहले दिन से भूमिका बनाने में आगे रही हैं। लेकिन जब हम सब मिलते हैं तो वह बहुत स्वीट हो जाती हैं।" सलमान खान ने तान्या मित्तल से भी एक स्टिकर उठाने को कहा और पूछा- सांप कौन है? इसके जवाब में तान्या ने कहा, “फरहाना है, लड़की होकर किसी लड़की को यह बोलना चाहती हो कि तेरी इतनी औकात नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप सबसे गंदा जहर फैला रहे हो।”