Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में फटेगा बम, कैप्टन बनने के लिए फरहाना ने पार की सारी हदें, फूट-फूटकर रोईं नीलम
संक्षेप: टास्क को लेकर घर में काफी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में शो का लेटेस्ट एपिसोड काफी ब्लास्टिंग होने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड में फरहान भट्ट ने नीलम गिरी संग बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं।
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' सुर्खियों में हैं। इस शो को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। टास्क को लेकर घर में काफी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में शो का लेटेस्ट एपिसोड काफी ब्लास्टिंग होने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड में फरहान भट्ट ने नीलम गिरी संग बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं।
कैप्टेंसी टास्क में तार-तार होंगे घरवालों के इमोशन्स
बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया कि सभी कंटेस्टेंट के लिए उनके घरवालों की चिट्ठी आई। इतने महीनों बाद अपनों के मैसेज देखकर सभी काफी इमोशनल हो गए। लेकिन नीलम गिरी के साथ फरहाना ने सही नहीं किया। दरअसल, अपकमिंग एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क होगा जिसमें घरवालों को एक-दूसरे के फैमिली की चिट्ठियां मिलेंगी। इस टास्क में घरवालों को एक-दूसरे की चिट्ठी मिलेगी और जो उसे फाड़ देगा, वो कैप्टेंसी का दावेदार बन जाएगा और जो दूसरे को दे देगा, वो दावेदार नहीं होगा।
फरहना ने फाड़ दी नीलम की चिट्ठी
प्रोमो में दिखाया गया कि जैसे ही फरहाना के हाथ नीलम गिरी की चिट्ठी लगी और उन्होंने कैप्टेंसी की दावेदार बन गई। नीलम के बार-बार मना करने के बावजूद फरहाना नहीं मानीं और उन्होंने चिट्ठी को फाड़ दिया। ये देखकर नीलम फूट-फूटकर रोती हैं। नीलत ने रोते-रोते कहा कि फरहाना ने आज उन्हें तोड़ दिया। फरहाना की इस हरकत पर सभी घरवाले भड़क जाते हैं और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाते हैं।
