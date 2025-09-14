BB19: अशनूर पर लगा 'फेक स्वीटनेस' का अरोप, अक्षय ने खोली फरहाना-तान्या की पोल, कहा- आप दोनों ने...

इस वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट के साथ-साथ ऑडियंस को भी मनोरंजन का डबल डोज मिला। शो में इस हफ्ते वीकेंड का वार पर अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की पूरी टीम पहुंची। अक्षय ने अशनूर कौर को लेकर फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल की पोल खोली है।

Bigg Boss 19: टीवी का फेमस और कंट्रोवर्सियल शो 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी बज बना हुआ है। इस शो के कंटेस्टेंट्स भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। घर में आए दिन किसी न किसी को बीच बवाल हो रहा है। कब कौन किसका दोस्त बन जाए और किसका दुश्मन पता ही नहीं चलता। ऐसे में इस वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट के साथ-साथ ऑडियंस को भी मनोरंजन का डबल डोज मिला। शो में इस हफ्ते वीकेंड का वार पर अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की पूरी टीम पहुंची। ऐसे में अक्षय ने अशनूर कौर को लेकर फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल की पोल खोली।

अशनूर पर लगा 'फेक स्वीटनेस' का आरोप 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार के बीते दिन अक्षय कुमार ने नीलम गिरी, तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद के बीच कोर्ट रूम ड्रामा कराया था। वहीं, आज यानी रविवार को अक्षय कुमार अशनूर कौर को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। इस दौरान का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें अक्षय फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को लताड़ लगाते नजर आए। प्रोमो में आप देख सकते हैं कि अशनूर पर 'फेक स्वीटनेस' का आरोप लगता है। इस दौरान दोनों ने अशनूर को निशाने बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा।

तान्या ने अशनूर पर साधा निशाना वीकेंड का वार में फरहाना ने अशनूर पर आरोप लगाया कि वो अपना असली चेहरा छुपाकर रख रही हैं, जिसे सुनकर उनको काफी गुस्सा आया। ऐसे में अशनूर कौर ने जवाब दिया कि किसी को पसंद न करना और किसी चीज पर गुस्सा होना अलग-अलग बात होती है। अशनूर का जवाब सुनते ही तान्या ने कहा, 'साफ जाकर बोलो ना, क्यों सबके साथ स्वीट बनकर मुस्कुराना है।' इसपर अशनूर कौर ने जवाब दिया, 'अगर कोई मुझसे पंगा नहीं ले रहा है तो मैं उस इंसान के पास लड़ने क्यों जाऊं?'