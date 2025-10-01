BB19: फरहाना ने बताया क्यों शादी से लगता है डर, कुनिका सदानंद भी झेल चुकी हैं ऐसी-ऐसी चीजें

Bigg Boss 19 Farhana Bhatt: कुनिका सदानंद और फरहाना भट ने बातचीत के दौरान अपने अतीत के पन्ने खोले। फरहाना ने बताया कि क्यों उन्हें शादी से डर लगता है, वहीं कुनिका ने अपने दर्द भरे पास्ट के बारे में बताया।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में जहां जमकर एक्शन देखने को मिलता है तो वहीं कई मौके ऐसे भी होते हैं जब माहौल इमोशनल हो जाता है। हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब बेडरूम में बातचीत के दौरान कुनिका सदानंद और फरहाना भट अपने अतीत को लेकर बातें करने लगीं। फरहाना भट ने बताया कि माता-पिता के तलाक की वजह से उनका बचपन कितना मुश्किलों भरा रहा, वहीं कुनिका सदानंद ने भी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे बेटे की कस्टडी के लिए वो 9 साल तक लड़ी थीं।

फरहाना के दिल में बैठा शादी का डर फरहाना भट ने कुनिका सदानंद से बातचीत के दौरान कहा, "मेरे माता-पिता अलग हो गए हैं। मेरी मां तब 25-26 साल की रही होंगी। पापा को मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने उन्हें बस तस्वीरों में देखा है। ये सब बहुत डरावनी चीजें हैं।" फरहाना ने कहा कि उन्होंने एक बच्ची के तौर पर अपने घर में जो चीजें देखी हैं उसके बाद उनके दिल में शादी को लेकर डर बैठ गया है। जब भी शादी का जिक्र आता है तो वह ट्रॉमा फील करने लगती हैं। उन्हें वही सब ख्याल आने लगते हैं कि शादी के बाद अगर ऐसा होता है तो शादी नहीं करनी चाहिए।

फिर कुनिका ने सुनाई अपनी कहानी फरहाना की बातें सुनकर कुनिका के हावभाव देखने लायक थे, लेकिन फिर कुनिका ने जो बताया उसे सुनकर तो फरहाना चुप हो गईं। क्योंकि कुनिका सदानंद की कहानी भी कम इमोशनल नहीं थी। कुनिका ने बताया कि कैसे वह तलाक के बाद अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए 9 साल तक लड़ी थीं और उसके बाद इसलिए पीछे हट गईं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की पढ़ाई की फिक्र थी। कुनिका ने बताया कि तलाक के बाद उनके एक्स हसबैंड उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं देते थे, और उनके बारे में निगेटिव बातें कहा करते थे।