BB19: अमाल का कैप्टन बनना इस कंटेस्टेंट को नहीं हो रहा बर्दाश्त, कहा- इसकी कैप्टेंसी में नहीं करूंगा काम
हाल ही में लाइव फीड के दौरान देखा गया कि अमाल मलिक घर के नए कैप्टन बने हैं, लेकिन उनकी कैप्टेंसी में एक कंटेस्टेंट बगावत पर उतर गया है। यहां तक कि उसने किसी भी काम करने से साफ इनकार दिया है।
Bigg Boss 19 Update: 'बिग बॉस 19' इस वक्त दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस शो को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। शो का तीन हफ्ता बीत चुका है। ऐसे में जाहिर है कि नॉमिनेशन की गाज जल्द ही किसी न किसी पर गिरेगी। बीते दिनों घर के चार सदस्यों मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक को नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में लाइव फीड के दौरान देखा गया कि अमाल मलिक घर के नए कैप्टन बने हैं, लेकिन उनकी कैप्टेंसी में एक कंटेस्टेंट बगावत पर उतर गया है। यहां तक कि उसने किसी भी काम करने से साफ इनकार दिया है।
अमाल की कैप्टेंसी में कोई काम नहीं करेगी ये हसीना
'बिग बॉस 19' का फैन पेज 'बिग बॉस तक' की रिपोर्ट के अनुसार, अमाल मलिक के कैप्टन बनते ही घर में बवाल मचा हुआ है। अमाल के कैप्टन बनने से अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है तो वो हैं फरहाना भट्ट। फरहाना शुरू से ही खुश नहीं थीं। रिपोर्ट के अनुसार, अब फरहाना, अमाल की कैप्टेंसी में घर का कोई भी काम ना करने का फैसला लेंगी। इस बात पर अमाल और फरहाना के बीच जमकर कलेश होगा।
ये दो भी हैं अमाल के खिलाफ
वहीं, एक दूसरी अपडेट आपको हैरान कर सकती है। कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा का कहना है कि बसीर अली हमेशा घर के अंदर मुद्दों को उठाने के लिए कंटेस्टेंट के निजी मामलों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी अपडेट में अमाल मलिक और जीशान कादरी की दोस्ती पर है, जिसमें दरार पड़ती हुई दिखाई दी। जीशान कादरी ने जाहीर किया कि जब से अमाल मलिक घर के कप्तान बने हैं उनका व्यवहार बदल गया है। सिर्फ यही नहीं, जीशान ने कहा कि वह कप्तान बनने के बाद अमाल के बदले हुए व्यवहार से नाखुश हैं। जीशान को लग रहा है कि अमाल अब उनका सम्मान नहीं कर रहे।
