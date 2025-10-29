फरहाना भट्ट पर फूटा मृदुल तिवारी का गुस्सा, बोले- तुम्हारी जितनी सालाना इनकम है उतना तो...

संक्षेप: बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में देखने को मिला कि फरहाना भट्ट और मृदुल तिवारी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस लड़ाई के दौरान मृदुल और फरहाना दोनों ही बहुत गुस्से में नजर आए। मृदुल फरहाना की इनकम पर कमेंट करते नजर आए।

बिग बॉस 19 में अशनूर और अभिषेक बजाज की एक गलती की वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया। ये हुआ घर के कैप्टन मृदुल के फैसले की वजह से। नॉमिनेशन के बाद से ही घर में तनाव देखने को मिला। अब शो के नए प्रोमो में देखने को मिला कि मृदुल और फरहाना के बीच गंदी बहस देखने को मिली। मृदुल तिवारी फरहाना भट्ट की इनकम पर कमेंट करते नजर आए।

फरहाना और मृदुल में लड़ाई प्रोमो में देखने को मिला फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, शहबाज, तान्या और नीलम गार्डन में बैठे होते हैं। फरहाना मृदुल से कहती कि अगर तू अकड़ेगा तो मैं उससे 10 गुना ज्यादा अकड़ूंगी। इसपर मृदुल तिवारी ने कहा कि तूझे खाने की जगह एक चीज खानी चाहिए…वो है शरम। फरहाना पलट के जवाब देती है कि तूने अपनी भाषा देखी है, तुझे शरम करनी चाहिए।

फरहाना की इनकम पर कमेंट वीडियो में देखने को मिला कि इसी लड़ाई के दौरान मृदुल तिवारी फरहाना भट्ट की इनकम पर कमेंट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सालाना इनकम से ज्यादा पैसा मुझे यहां बैठने का मिला है। मृदुल लड़ाई में फरहाना भट्ट को घटिया बताते भी नजर आए। मृदुल कहते हैं कि वो भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं।